Svenska chocken i natt – läktare rasade

Det var dramatik på Sveriges träningsanläggning.

En del av läktaren har rasat.

Foto: Alamy

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Sverige ställs i en ödesmatch mot Japan i natt (01:00 svensk tid) och laddar för fullt på träningsanläggningen i Dallas, Texas. Men under onsdagen var det något som gick snett.

”Blågult” tränar på MLS-klubben FC Dallas hemmaarena Toyota Stadium, som under samma period genomgår renoveringar inför återstarten av den amerikanska ligan. Inför Sveriges torsdags-träning hade delar av långsidan rasat ned över läktaren under.

Ingen skadades i raset och ”Blågult” kunde träna på som planerat under torsdagen.

– Det var lite stora ögon när man kom. Det sa ”åh vad fan har hänt?” när de kom och såg det här. Det visste inte om något innan, säger landslagschefen Stefan Pettersson enligt Sportbladet.

Foto: Alamy

Foto: Alamy