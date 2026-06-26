Svenskarna hoppas på derby: ”Föredra att möta Norge”

Sverige är klara för sextondelsfinal.

Nu ställs de mot Norge eller Frankrike och spelarna hoppas på derby.

– Så klart skulle jag kanske föredra att möta Norge, säger Starfeldt till Fotbollskanalen.

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Det ser ut att bli et nordiskt derby i sextondelsfinalen när Sverige och Norge kan ställas mot varandra. Enligt The Athletics sannolikhetsmodell är det 99 procents chans att Sverige ställs mot vinnaren av Frankrikes och Norges grupp i VM sextondelsfinal.

Nu hoppas de svenska landslagsspelarna på ett få möta Norge i kampen om norden.

Mittbacken Carl Starfelt hoppas på Norge:

– Så klart skulle jag kanske föredra att möta Norge. Men vi kan inte påverka det nu. Vi tar det vi får och det kommer bli en extremt stor match för oss, säger Starfelt till Fotbollskanalen.

Alexander Isak hoppas däremot att möta favorittippade Frankrike.

– Frankrike är en av favoriterna till att vinna VM så det är klart att det hade varit otroligt stort och kul att få en sådan utmaning, säger Isak.