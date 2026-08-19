Rydström: ”Då hade AC aldrig mer pratat med mig”

Han har under hela sin tränarkarriär beundrat Nahir Besara och är nu lyckligt lottad att få ha 35-åringen i Hammarby.

Men det var aldrig nära att Henrik Rydström försökte få Södertäljesonen till Malmö FF.

– Vi hade ju ”AC” där redan och han hade nog aldrig pratat med mig igen om jag bytte ut honom mot Besara, säger Rydström till FD och skrattar.

Rydström, Anders Christiansen. Foto: Bildbyrån

I söndags gjorde Anders Christiansen comeback för sitt Malmö FF med ett kort inhopp mot Gais, detta efter skadefrånvaro sedan april.

MFF:s veteran och nummer 10 hade Henrik Rydström som spelare 2023-2025 och dansken är en av tränarens favoriter som han haft.

Men det är också Nahir Besara. Faktum är att Hammarbys tränare, som tog över efter sparkade Kalle Karlsson i juni, ständigt högaktat Besara under alla år.

– Jag har alltid haft en förkärlek till Besara. Dels för att han är jäkligt bra, men också för hur han är som kapten och ledare, säger Rydström till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag vet inte hur många matcher som han avgjort mot mina lag. Jag minns när han var i ÖSK 2020 och vi dominerade totalt mot dem med Sirius. Ändå drog han in ett skott från 30 meter så att ÖSK vann.

”Då hade jag pushat att Besara skulle följa med till USA”

Men trots att Rydström enligt egen utsago velat få Besara till alla klubbar som han tränat, vilket han sa på presskonferensen i samband med att han blev klar som ny Bajentränare, pushade han aldrig MFF:s sportchef Daniel Andersson från att värva Besara från Hamamrby.

– Vi hade ju redan ”AC” och han är ju också en av mina favoriter. Jag vet inte om man kan ha fler än en sådan spelare samtidigt. ”AC” hade nog aldrig pratat med mig igen om jag bytte ut honom mot Besara, även om jag vet att ”AC” också beundrar Besara. Bra spelare känner igen varandra, säger Rydström som efter att ha sparakts från MFF förra hösten skrev för Columbus Crew.

– Hade Besara varit några år yngre hade jag nog pushat för att han skulle följa med mig till USA, men det var nog tur att jag inte tog med honom dit.

Fotnot: Rydström fick kicken från Columbus i maj.