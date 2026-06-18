Sydafrikas smäll: Veteranen avstängd tre matcher

Themba Zwane drog på sig ett rött kort mot Mexiko.

Nu stängs veteranen av i tre matcher för våldsamt uppträdande.

VM-turneringen är kan därmed vara över för Zwane.

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Themba Zwane tog inte plats i startelvan när Sydafrika ställdes mot Tjeckien ikväll. Anledningen är att 36-åringen drog på sig ett rött kort i premiären. Sydafrika förlorade premiären mot Mexiko med 2–0, och tilldelades dubbla utvisningar. Enligt FIFA stängs Zwane nu av av i tre matcher för våldsamt uppträdande.



Det mesta talar därför för att Sydafrikanen gjort sin sista match i turneringen, då han är uttagningsbar först i en eventuell åttondelsfinal. Men beslutet kan överklagas, skriver FIFA.



Efter första omgången ligger Sydafrika sist i Grupp A, med noll inspelade poäng.