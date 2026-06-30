Sydkoreanska stjärnans sorg: ”Betydde mer än något annat”

Sydkoreas VM-sommar blev kort.

Nu går storstjärnan Son Heung-min ut med en ursäkt.

”Jag kan inte låtsas som ingenting, och jag vill inte heller fly från verkligheten”, skriver han.

Son Heung-min. Foto: Alamy

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Sydkorea såg ut att gå mot slutspel i VM 2026 – sedan kom käftsmällen. Det blev en chockförlust mot uppstickaren Sydafrika i den sista gruppspelsmatchen och därmed missade sydkoreanerna slutspelet med minsta möjliga marginal.

Efter sommarens fiasko går nationens storstjärna Son Heung-min, som till vardags håller till i LAFC i amerikanska MLS, ut med ett hjärtskärande meddelande.

”Jag vet inte ens var jag ska börja. Jag kan inte låtsas som ingenting, och jag vill inte heller fly från verkligheten. Först och främst vill jag uppriktigt be om ursäkt till det koreanska folket och till alla fans som älskar fotboll.”, skriver han på sina sociala medier.

”Som en person som själv älskar fotboll tror jag att om jag hade sett en sådan här match hade jag känt mig oerhört bedrövad, frustrerad och nedstämd. Därför känns det inte ens rätt att tro att ett enkelt ”förlåt” skulle kunna uttrycka den besvikelse och den smärta som ni fans känner. Till och med att säga de orden känns otillräckligt.”

”Drömmen har rasat samman”

Son Heung-min fortsätter:

”Varje dag, varje ögonblick, går ni säkert igenom en virvel av känslor och en svår tid. Det finns ändå en sak jag verkligen ville säga till er. Den här turneringen betydde mer för mig än nästan något annat. Jag har alltid sagt att den är ”drömmarnas scen för unga barn”, och det känns som om den drömmen har rasat samman. Jag kan inte beskriva hur tungt och smärtsamt det känns. För att vara ärlig har jag fortfarande svårt att acceptera verkligheten. När jag tänker på att ni fans bär på en ännu större besvikelse och smärta än jag gör, känns det nästan fel att ens tala om mina egna känslor. Men jag tror att det ni känner inte skiljer sig särskilt mycket från det jag själv känner.”

”I stället för att försöka uttrycka allt med ord ska jag göra mitt allra bästa där jag hör hemma för att återvinna det koreanska folkets och fotbollsfansens förtroende. Jag ska kämpa med livet som insats för att kunna ge er glädje igen. Jag har aldrig glömt det löfte jag gav er. Tills den dag ni åter söker er till mig och känner att ni behöver mig kommer jag att ge allt jag har och förbereda mig för att komma tillbaka starkare.”