Tre punkter efter Sveriges avancemang: ”Han blev avgörande”

Efter oavgjort mot Japan är Sverige vidare till sextondelsfinal.

Här är tre punkter från matchen i Dallas.

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Sverige är vidare!

Sverige tar en rejäl revansch efter debaklet mot Nederländerna. Blågult stod för en bra insats mot Japan och efter kvitteringen hade man till och med chans på ett segermål. Nu väntar en av flera gruppettor i en sextondelsfinal. Sverige kommer vara underdogs oavsett.

Att blågult ännu är i VM är en bedrift i sig. Att man tagit sig vidare i VM är snudd på en bragd.

Potters fingertoppskänsla

Om det är någonting som har karaktäriserat Graham Potter under hans tid som förbundskapten så är det hans känsla för vad varje match behöver. Mot Polen i kvalet byttes han in Gustav Lundgren och Lucas Bergvall, vilket mer eller mindre var avgörande för att Sverige skulle gå till VM.

Mot Japan gjorde han tre förändringar. En av de var Anthony Elanga. Även den här gången blev det avgörande. Yttern var ett ständigt hot på kanten och stod för ett drömmål som betyder att Sverige är klara för sextondelsfinal.

Skadorna

Isak Hien klev snett och tingades byta i den första halvleken. Backen såg ut att få ont i knäet och frågan är hur länge det kommer hålla honom borta från planen. I den andra halvleken tvingades även Victor Lindelöf kliva av. Det kommer bli en hel del att tänka på för Graham Potter inför sextondelsfinalen.

Carl Starfelt och Hjalmar Ekdal är fullt habila ersättare men med tanke på hur skakigt det svenska försvaret har sett ut så är det allt annat än optimalt att sakna två ordinarie pjäser.