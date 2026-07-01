TRE PUNKTER: ”Sverige ska vara stolta”

Frankrike är vidare i VM.

Sverige får packa väskorna och åka hem, stolta.

Här är FD:s Lovina Stafhammars tre punkter från matchen.

Foto: Bildbyrån

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Sverige ska vara stolta

Oj vilken match ändå. Sverige ska vara stolta trots 3–0 förlusten. Blågult står upp bra i första halvlek och med tanke på att det är ett av världens bästa landslag som står för motståndet ska Sverige vara stolta över dagens insats men också över hela VM. Det var en VM-plats ingen trodde på och sextondelsfinalen trodde ännu färre på. VM är en bonus och att fått med sig ett kryss och en seger i VM är väl godkänt. Nu är det bara deppa ihop och komma tillbaka starkare.

Foto: Bildbyrån

Widell Zetterström väl godkänd

Jacob Widell Zetterström fick förtroende att stå i mål. Den förre Djurgårds-målvakten gjorde sin andra VM-match och vilken insats han gjorde. Flera viktiga räddningar, flera fina insatser och framtiden för Sverige är ljust så länge han vaktar mål.

Den franska tekniken gjorde Sverige chanslöst

De franska världsstjärnorna var allt för bra. Deras teknik, snabbhet och deras förmåga att hitta varandra var otroligt. De bjöd på fotbollsgodis och Sverige kunde försvara hyfsat. Men ja, Frankrike var allt för tufft och med annan lottning skulle det kanske ha gått för Sverige att avancera, samtidigt som alla lag ska övervinnas för att ta sig till final.