Tuchel förklarar udda valet: ”Högsta nivå”
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England startar med Ezri Konsa på högerbackspositionen.
Förbundskaptenen Thomas Tuchel förklarar valet.
– Ezri Konsa har spelat där för oss på högsta nivå, säger han till inför matchen.
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England har det skralt med tillgängliga högerbackar. Inför kvartsfinalen mot Norge valde förbundskaptenen Thomas Tuchel att starta med mittbacken Ezri Konsa på högerkanten.
Nu förklarar Tuchel valet.
– Ezri Konsa har spelat där för oss på högsta nivå, säger han i matchsändning och förklarar status på resten av högerbackarna:
– Vi förlorade ytterligare en högerback i Jarell Quansah efter hans röda kort. Reece James är frisk men kanske inte i 90 minuter. Jag skulle vilja ha honom som ett alternativ från bänken.
Ezri Konsa har spelat fem matcher i VM.
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