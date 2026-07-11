Tuchel förklarar udda valet: ”Högsta nivå”

England startar med Ezri Konsa på högerbackspositionen.

Förbundskaptenen Thomas Tuchel förklarar valet.

– Ezri Konsa har spelat där för oss på högsta nivå, säger han till inför matchen.

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England har det skralt med tillgängliga högerbackar. Inför kvartsfinalen mot Norge valde förbundskaptenen Thomas Tuchel att starta med mittbacken Ezri Konsa på högerkanten.

Nu förklarar Tuchel valet.

– Ezri Konsa har spelat där för oss på högsta nivå, säger han i matchsändning och förklarar status på resten av högerbackarna:

– Vi förlorade ytterligare en högerback i Jarell Quansah efter hans röda kort. Reece James är frisk men kanske inte i 90 minuter. Jag skulle vilja ha honom som ett alternativ från bänken.

Ezri Konsa har spelat fem matcher i VM.