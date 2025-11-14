TV: Finlands fiasko – förlorade mot Malta

Finland åkte på en tung förlust.

Malta gästade Helsingfors och slog hemmanationen med 1–0.

Foto: Alamy

Finland behövde ta en seger för att lösa en plats i playoff till VM 2026. Under fredagen stod Malta för motståndet. Ett motstånd som visade sig vara för svårt för finländarna.

När matchklockan visade 82 slog Maltas Jake Grech till med ledningsmålet och Finland hann inte svara upp. Förlusten innebär att det inte blir något mästerskap i sommar för Sveriges grannland.

”Mardröm”, skriver finska MTV.

”Total pinsamhet för Finland – avslutade VM-kvalet med fiasko mot blåbäret Malta”, skriver Yle.

Malta ligger på en 166:e plats i Fifas världsranking. Finland är rankad 72:a.

Startelvor:

Finland: Sinisalo – Lähteenmäki, Koski, Tenho – Mahuta, Kairinen, Markhiev, Antman – Walta – Pohjanpalo, Källman

Malta: Bonello – Muscat, Shaw, Pepe, Corbalan – Guillaumier, Satariano – J. Mbong, P. Mbong, Chouaref – Cardona