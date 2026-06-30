Norge ställs mot Elfenbenskusten i sextondelsfinal i VM.

Matchen startar klockan 19:00 (svensk tid).

Här är allt du behöver veta om hur du följer matchen.

Norge jublar. Foto: Alamy

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Den stundande matchen mellan Elfenbenskusten och Norge i fotbolls-VM 2026 är en spännande uppgörelse i turneringens slutspelsfas som går av stapeln tisdagen den 30 juni 2026 klockan 19:00 svensk tid. Här är en sammanställning med all viktig information du behöver för att veta var kan man se Elfenbenskusten mot Norge inför kvällens drabbning:

Arena: Dallas Stadium, Dallas (USA)

Dallas Stadium, Dallas (USA) Datum: 30 juni 2026

30 juni 2026 Tid: Kl. 19:00 (svensk tid)

Kl. 19:00 (svensk tid) TV-kanal: TV4

TV4 Streaming: TV4 Play

På vilken kanal sänds Elfenbenskusten mot Norge?

För dig som planerar att följa mötet via den traditionella TV-soffan och vill veta på vilken kanal sänds Elfenbenskusten mot Norge, är det TV4 som visar dramatiken live. TV-sändningen startar i direkt anslutning till matchens avsparkstid klockan 19:00 svensk tid. Slå bara på kanalen i din digitalbox eller via din vanliga TV-mottagare när matchen drar igång för att inte missa en minut av VM-mötet.

Var kan jag streama matchen Elfenbenskusten mot Norge?

Om du hellre föredrar att titta digitalt på språng eller via din smart-tv kan du välja att ta del av Elfenbenskusten mot Norge streama live via plattformen TV4 Play.

För att se matchen navigerar du enkelt till tv4play.se i din webbläsare eller öppnar appen på din smartphone eller surfplatta. Logga in på din profil och klicka dig vidare till livesändningarna under sportfliken på plattformen för att starta matchens stream som drar igång klockan 19:00.

Elfenbenskusten mot Norge – Vad man kan förvänta sig

Det här är en match där båda nationerna kliver in på planen med ett urstarkt momentum. Elfenbenskusten har visat ett otroligt facit med tre segrar på sina senaste fem matcher, där en tung skalp mot Frankrike sticker ut i resultatraden. Norge å sin sida har också visat prov på enorm styrka genom att köra över Senegal samt ta en storvinst mot Irak. Förväntningarna är därför skyhöga och matchen har alla förutsättningar att bli en riktig nagelbitare.

Taktiskt sett ställer afrikanerna upp med en vass elva där stjärnor som Franck Yannick Kessié och Nicolas Pépé väntas leda laget, trots defensiva avbräck då Willy Boly (knäskada) och Clément Akpa (ljumskada) saknas. För Wilfried Singo är spel fortfarande tveksamt på grund av en hamstringskada.

Elfenbenskustens förväntade startelva: Yahia Fofana – Guela Doué, Ousmane Diomande, Odilon Kossounou, Ghislain Konan – Christ Inao Oulaï, Franck Yannick Kessié, Ibrahim Sangaré – Amad Diallo, Nicolas Pépé, Yan Diomande.

Det norska landslaget mönstrar i sin tur ett offensivt lagbygge med superstjärnan Erling Haaland och den skicklige Alexander Sørloth i spetsen. På mittfältet vilar stort kreativt ansvar på Martin Ødegaard. På skadelistan återfinns målvakten Matias Dyngeland samt ytterbacken Julian Ryerson som dras med en lårskada.

Norges förväntade startelva: Ørjan Nyland – Fredrik Aursnes, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe – Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg – Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

FAQ

Vilken TV-kanal visar matchen mellan Elfenbenskusten och Norge? Matchen sänds live på den linjära kanalen TV4 med start klockan 19:00 svensk tid.

Kan man streama matchen online i Sverige? Ja, du kan följa hela livesändningen digitalt via streamingtjänsten TV4 Play.

Var och när spelas matchen? Matchen spelas den 30 juni 2026 på Dallas Stadium i Dallas, USA, med avspark klockan 19:00 svensk tid.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.