Sverige ställs mot Frankrike i VM-sextondelsfinal.

Matchen startar klockan 23:00 (svensk tid).

Här är allt du behöver veta om hur du ser avgörandet.

Victor Nilsson Lindelöf. Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Var man kan se matchen Frankrike mot Sverige

Det har äntligen blivit dags för den extremt spännande sextondelsfinalen i fotbolls-VM 2026 där Frankrike ställs mot Sverige. Om du undrar var kan man se Frankrike mot Sverige under denna direktavgörande slutspelsmatch, spelas den tisdagen den 30 juni med avspark klockan 23:00 svensk tid. Här nedan hittar du en komplett sammanställning med all viktig information om sändningen:

Arena: MetLife Stadium, New York/New Jersey

MetLife Stadium, New York/New Jersey Datum: 30 juni 2026

Avspark: Kl. 23:00 (svensk tid)

Kl. 23:00 (svensk tid) TV-kanal: TV4

TV4 Streaming: TV4 Play

På vilken kanal sänds Frankrike mot Sverige

För dig som vill följa dramatiken på traditionell TV och vill veta på vilken kanal sänds Frankrike mot Sverige, visas mötet live på TV4. Sändningen drar igång inför avsparken som sker klockan 23:00 svensk tid. Du kan enkelt ratta in kanalen via din digitalbox eller TV-mottagare för att inte missa en enda sekund.

Var kan jag streama matchen Frankrike mot Sverige?

Om du hellre vill se matchen digitalt på din dator, surfplatta eller telefon kan du välja att använda tjänsten TV4 Play. Matchen sänds live digitalt i direkt anslutning till den linjära TV-sändningen med start klockan 23:00, vilket gör det enkelt att ta del av Frankrike mot Sverige var du än befinner dig.

För att se matchen navigerar du till tv4play.se i din webbläsare eller öppnar appen på din smart-TV eller mobila enhet. Logga in på ditt konto och klicka dig vidare till sportsektionen på plattformen där du hittar matchens livesändning direkt i menyn. Se till att ditt abonnemang är aktivt och att du är inloggad i god tid före matchstart.

Frankrike mot Sverige – Vad man kan förvänta sig

Det här är en match Frankrike mot Sverige live där fransmännen kliver in med en mycket stark form i ryggen efter att ha vunnit sina tre matcher i gruppspelet. Sverige har i sin tur blandat och gett med mer varierande resultat, men i en utslagsmatch i VM kan allt hända. Historiskt sett brukar mötena mellan dessa två lag bli jämna och intensiva, vilket bäddar för en fantastisk fotbollskväll.

Frankrike mönstrar en stjärnspäckad startelva ledd av Kylian Mbappé i anfallet, understödd av kreativa spelare som Ousmane Dembélé och Michael Olise. Laget saknar dock skadade spelare som Boubacar Kamara, Hugo Ekitike, Ferland Mendy, Marcus Thuram och N’Golo Kanté.

Frankrikes förväntade startelva: Mike Maignan – Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne – Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot – Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué – Kylian Mbappé.

Sverige tvingas klara sig utan tunga defensiva och offensiva pjäser som Dejan Kulusevski, Isak Hien, Emil Krafth, Alex Douglas, Gustav Lundgren och Emil Holm. Det svenska hoppet vilar i stället tungt på den sylvassa anfallsduon med Viktor Gyökeres och Alexander Isak som ska försöka hota det franska försvaret.

Sveriges förväntade startelva: Jacob Widell Zetterström – Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson – Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Elliot Stroud – Anthony Elanga – Viktor Gyökeres, Alexander Isak.

FAQ

Går det att se matchen gratis? För att kunna titta på matchen via TV4 eller streama på TV4 Play krävs ett aktivt abonnemang eller TV-paket som inkluderar TV4:s sportsändningar.

Vilken tid börjar matchen mellan Frankrike och Sverige? Sextondelsfinalen spelas den 30 juni 2026 och drar igång klockan 23:00 svensk tid.

Var spelas matchen Frankrike mot Sverige live? Mötet avgörs på MetLife Stadium i New York/New Jersey, USA.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.