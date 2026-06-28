TV-guide: Här kan du se Sydafrika – Kanada

Kanada ställs mot Sydafrika i VM.

Matchen startar klockan 21:00, den 28 juni 2026, på SoFi Stadium.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Bildbyrån

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Under söndagskvällen ställs Sydafrika mot Kanada i den första sextondelsfinalen i VM 2026. Sydafrika slutade tvåa i sin grupp efter Mexiko. Även värdnationen Kanada blev grupptvåa, då efter Schweiz.

Sydafrika – Kanada: När och var?

Stad: Los Angeles

Stadion: SoFi Stadium

Datum: 28 juni 2026

Tid: 23:00 CEST

Matchen mellan Sydafrika och Kanada äger rum på SoFi Stadium i Los Angeles. Matchen är schemalagd till den 28 juni 2026 och börjar klockan 23:00 svensk tid.

Sydafrika – Kanada: På vilken TV-kanal?

Kanal: TV4, TV4 Play

Sändningstid: 23:00 (svensk tid)

För tittare i Sverige kommer matchen att sändas live på TV4 och streamas på TV4 Play i app eller på hemsidan.

Sydafrika – Kanada: Vad kan man förvänta sig?

Både Sydafrika och Kanada har tagit sig vidare från gruppspelet för första gången någonsin. Oavsett vem som vinner under söndagskvällen så kommer det skrivas VM-historia.

Sydafrika började turneringen svagt med en 2–0-förlust mot Mexiko, då även två spelare blev utvisade. Efter en sen kvittering på straff mot Tjeckien gav man sig själva chansen att avgöra i den sista matchen. Det blev 1–0 mot Sydkorea och ”Bafana Bafana” säkrade därmed platsen i sextondelsfinalen.

Kanada fick inte heller en drömstart på VM, som man samarrangerar tillsammans med USA och Mexiko. Premiären i Toronto slutade 1–1 mot Bosnien & Herzegovina. I den andra omgången gick proppen ur när man besegrade Qatar med 6–0 och trots förlust mot Schweiz i den sista gruppspelsmatchen tog man sig vidare.

Sydafrikas förväntade laguppställning och skador

I Sydafrika saknas allt jämnt veteranen Themba Zwane, som blev ansträngd i tre matcher efter det röda korthet i premiären mot Mexiko. I övrigt har förbundskapten Hugo Bross fullt manskap.

Sydafrikas möjliga startelva:

Ronwen Williams – Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba – Thalente Mbatha, Teboho Mokoena – Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis – Evidence Makgopa

Kanadas förväntade laguppställning och skador

För Kanada handlar mycket om huruvida stjärnan Alphonso Davies kommer få chansen. Bayern München-spelaren har dragits med skadekänningar och han har därför blivit kvar på bänken i samtliga av Kanadas gruppspelsmatcher.

Även Alfie Jones och Ismael Koné, som startat två matcher i gruppspelet, är osäkra inför sextondelen i Los Angeles.

Kanadas möjliga startelva:

Maxime Crépeau – Alistar Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea – Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Nathan-Dylan Saliba, Ali Ahmed – Jonathan David, Cyle Larin