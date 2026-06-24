TV-guide: Så kan du se Skottland – Brasilien

Skottland och Brasilien möts i VM.

Matchen startar klockan 00:00, torsdagen den 25 juni, på Hard Rock Stadium i Miami.

Här är allt du behöver veta inför drabbningen.

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Denna fotbollsmatch i VM mellan Skottland och Brasilien den 25 juni 2026 lovar att bli en spännande upplevelse för fotbollsfans världen över. Skottland, som för närvarande ligger på tredje plats i gruppen, har haft en blandad form med några imponerande prestationer. Å andra sidan är Brasilien, som leder gruppen, kända för sin starka offensiv och kommer att bjuda på hårt motstånd. Med tanke på båda lagens form och styrkor, är detta en match som ingen fotbollsälskare vill missa.

Skottland – Brasilien: När och var?

Stad: Miami

Stadion: Hard Rock Stadium

Datum: 25 juni 2026

Tid: 00:00

Matchen mellan Skottland och Brasilien äger rum på Hard Rock Stadium i Miami. Den spelas natten mellan onsdag och torsdag svensk tid.

Skottland – Brasilien: På vilken TV-kanal?

Kanal: TV4

Sändningstid: 00:00

Matchen sänds direkt på TV4 med start klockan 00:00 svensk tid. För dem som föredrar att streama matchen, kan detta göras via TV4 Play, som är tillgängligt på dator, mobil och surfplatta.

Skottland – Brasilien: Vad kan man förvänta sig?

Detta blir en intensiv och sevärd match där mycket står på spel för gruppens slutställning. Skottland har blandat och gett under turneringen men har kapacitet att hota om mittfältet och anfallet klaffar fullt ut. De tvingas dock klara sig utan viktiga Billy Gilmour på grund av en knäskada, och det finns även frågetecken kring Kieran Tierney.

Brasilien kliver in som favoriter och leder gruppen, men har drabbats av en monumental skadelista. Tunga namn som Rodrygo, Éder Militão och Raphinha saknas alla på grund av skador. Trots detta har fotbollsnationen en enorm bredd och kan fortfarande mönstra en sylvass offensiv ledd av storstjärnan Vinícius Júnior.

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Skottland: truppstatus och förväntad startelva

Skador och avstängningar Skottland Spelare Lämna tillbaka Billy Gilmour knee-injury Mid August 2026 Aaron Hickey muscle-injury A few days

Skottland förväntas ställa upp med en stark elva, där deras mittfält och anfall är nyckelområden. Trots några skador, kan laget fortfarande ställa upp en konkurrenskraftig formation.

Skottlands förväntade startelva (4-1-4-1): Gunn – Patterson, Hanley, Hendry, Robertson – Ferguson – McGinn, Christie, McTominay, Gannon-Doak – Adams

Brasilien: truppstatus och förväntad startelva

Skador och avstängningar Brasilien Spelare Lämna tillbaka Rodrygo cruciate-ligament-injury Late December 2026 Estevao hamstring-injury Early August 2026 Eder Militao thigh-injury Mid September 2026 Vitor Roque ankle-injury Late July 2026 Murillo hamstring-injury Early August 2026 Wenderson Galeno muscle-injury Mid July 2026 Wesley groin-injury Early July 2026 Raphinha hamstring-injury Early July 2026

Brasilien går in i matchen med ett starkt lag, trots att de har flera spelare på skadelistan. Deras offensiva styrka är en av lagets främsta tillgångar.

Brasiliens förväntade startelva (4-2-3-1): Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Paquetá, Guimarães, Casemiro, Vinícius Junior – Rayan, Cunha

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.