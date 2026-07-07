Argentina eller Egypten?

Ett lag ska vidare som ett av världens åtta bästa lag.

Här är allt du behöver veta om hur du ser åttondelsfinalen i kväll.

Bildmontage, Lionel Messi och Mohamed Salah. Foto: Alamy

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Det har blivit dags för en högintressant åttondelsfinal i fotbolls-VM 2026 där de regerande världsmästarna Argentina ställs mot Egypten. Matchen spelas tisdagen den 7 juli 2026 med avspark klockan 18:00 svensk tid. Vinnaren i detta tunga slutspelsmöte avancerar direkt till kvartsfinalerna i turneringen.

Här är en sammanställning med all viktig information du behöver inför kvällen:

Arena: Atlanta Stadium, Atlanta (USA)

Atlanta Stadium, Atlanta (USA) Datum: 7 juli 2026

7 juli 2026 Avspark: Kl. 18:00 (svensk tid)

Kl. 18:00 (svensk tid) TV-kanal: TV4

TV4 Streaming: TV4 Play, Telia Play

Så ser du matchen Argentina – Egypten

För dig som planerar att följa dramatiken via den traditionella TV-soffan och vill veta på vilken kanal Argentina mot Egypten sänds, är det TV4 du ska ratta in. Sändningen på startar redan klockan 17:00 svensk tid med en gedigen studiosändning och uppladdning inför matchen. För att se matchen behöver du bara bläddra fram till TV4 i din programguide via din digitalbox eller TV-mottagare före avspark klockan 18:00.

Så streamar du Argentina – Egypten

Om du föredrar att titta digitalt på din dator, surfplatta eller telefon kan du ta del av mötet Argentina mot Egypten streama live via TV4 Play samt Telia Play.

För att följa sändningen online navigerar du till tv4play.se i din webbläsare eller öppnar appen på din smart-TV eller mobila enhet. Logga in på ditt konto och klicka dig vidare till sportsektionen eller livesändningarna i huvudmenyn för att starta matchens ström, som även där drar igång med försnack klockan 17:00. Se till att ditt abonnemang är aktivt och klart i god tid.

Argentina – Egypten: Det kan du förvänta dig

Det här är en match på absolut högsta slutspelsnivå. Argentina kliver in i åttondelsfinalen med ett tungt favoritskap i ryggen och en imponerande form med elva raka segrar, även om det krävdes förlängning mot Kap Verde i sextondelsfinalen för att vinna med 3–2. Egypten har å sin sida tagit sig hit den hårda vägen genom att slå ut Australien på straffar efter 1–1 under ordinarie tid, vilket innebär att det är första gången i nationens historia som man står i en åttondelsfinal i VM.

Rent taktiskt dras det argentinska laget med en del skadebekymmer. Juan Foyth och Valentín Carboni missar definitivt mötet på grund av sina korsbandsskador, medan Julio Soler och Nicolás González är högst tveksamma till start. Truppen besitter dock en enorm bredd där mittfältet styrs av Rodrigo De Paul och Alexis Mac Allister, medan Lionel Messi och Lautaro Martínez bildar ett hyperfarligt anfall.

Argentinas förväntade startelva: Emiliano Martínez – Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico – Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández – Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Lionel Messi. Foto: Alamy

Egypten dras också med en osäker defensiv status då Karim Fouad och Mohamed Abdelmonem är tveksamma, medan Mohamed Hamdi och Ahmed Fatouh är osäkra till start. Den stora offensiva nyckeln ligger på lagkaptenen Mohamed Salah samt Omar Marmoush, som kommer att leda lagets kontringskrig mot de regerande världsmästarna.

Egyptens förväntade startelva: Oufa Shobeir – Mohamed Hany, Hamdy Fathy, Yasser Ibrahim, Rami Rabia – Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Emam Ashour – Mohamed Salah, Mostafa Mohamed Ziko, Omar Marmoush.

FAQ

Vilken TV-kanal visar matchen mellan Argentina och Egypten? Matchen sänds live på den linjära kanalen TV4, med en studiosändning som startar klockan 17:00 och matchstart klockan 18:00 svensk tid.

Var kan jag streama matchen online i Sverige? Du kan strömma hela matchen och studiosändningen live digitalt via streamingtjänsterna TV4 Play och Telia Play.

Går det att se matchen gratis? För att kunna titta på matchen via TV4:s kanaler eller strömma på TV4 Play krävs ett aktivt sportabonnemang eller ett TV-paket som inkluderar TV4:s sändningsutbud.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.