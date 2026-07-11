TV-guide: Så ser du Argentina – Schweiz

Argentina ställs mot Schweiz i kvartsfinal i VM.

Matchen startar klockan 03:00 på Arrowhead Stadium i Kansas City.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Den 12 juli 2026 möts Argentina och Schweiz i en mycket efterlängtad kvartsfinal i VM. Matchen spelas på Arrowhead Stadium och båda lagen kommer in med starka prestationer i bagaget. Argentina har visat sin styrka med segrar mot Egypten och Kap Verde, medan Schweiz imponerade med en straffseger mot Colombia. Fotbollsfans kan förvänta sig en spännande kamp, då båda lagen siktar på att nå semifinalen.

Argentina – Schweiz: När och var?

Stad: Kansas City

Stadion: Arrowhead Stadium

Datum: 12 juli 2026

Tid: 03:00 (svensk tid)

Matchen äger rum på Arrowhead Stadium, en av de mest ikoniska arenorna i USA. För svenska tittare börjar matchen tidigt på morgonen kl. 03:00 den 12 juli 2026. Lokalt i Kansas City är matchtiden 18:00 den 11 juli 2026.

Argentina – Schweiz: På vilken TV-kanal?

Kanal: SVT1

Sändningstid: 03:00 (svensk tid)

I Sverige kommer matchen att sändas live på SVT1 och kan även streamas via SVT Play. För de som föredrar att titta online erbjuder SVT Play en smidig lösning för att följa matchen i realtid.

Argentina – Schweiz: Vad kan man förvänta sig?

Det här mötet i fotbolls-VM har alla förutsättningar för att bli en klassiker. Argentina kliver in i denna kvartsfinal med ett stort självförtroende efter stabila segrar mot både Egypten och Kap Verde tidigare i turneringen. Det sydamerikanska storlaget leds som vanligt av superstjärnan Lionel Messi, som fortsätter att vara den centrala figuren i anfallsspelet. Förbundskaptenen Lionel Scaloni förväntas ställa upp med en slagkraftig elva där spelare som Rodrigo De Paul och Alexis Mac Allister ska säkra mittfältet.

Schweiz ska dock absolut inte underskattas. Det europeiska laget har imponerat stort och tog sig hit efter en otroligt dramatisk straffseger mot Colombia. Laget har visat prov på en enorm lagmoral och en solid defensiv. Även om laget saknar den skadade poängmaskinen Johan Manzambi, har de tunga pjäser att luta sig mot. Granit Xhaka kommer att styra tempot från mittfältet medan Breel Embolo blir det stora hotet framåt i banan. Det är upplagt för en taktisk och intensiv match där en biljett till semifinalen står på spel.

Argentina: truppstatus och förväntad startelva

Skador och avstängningar Argentina Spelare Lämna tillbaka Julio Soler muscle-injury Doubtful Juan Foyth cruciate-ligament-injury Early October 2026 Valentin Carboni cruciate-ligament-injury Early November 2026

Argentina förväntas ställa upp med en stark startelva, med Lionel Messi som den centrala figuren i anfallet. Laget har haft en imponerande resa hittills och kommer att försöka bygga vidare på sin form. Dock har de några skador som kan påverka deras uppställning.

Argentinas förväntade startelva: D. Martinez – Molina, Romero, Li. Martinez, Medina – Paredes, De Paul, Mac Allister – Fernandez – Messi, La. Martinez

Schweiz: truppstatus och förväntad startelva

Skador och avstängningar Schweiz Spelare Lämna tillbaka Luca Jaquez muscle-injury Doubtful Johan Manzambi knee-injury About 1-2 weeks Michel Aebischer muscle-injury Doubtful

Schweiz kommer också in i matchen med en stark uppställning och förtroende efter sina senaste segrar. Trots skada på succén Johan Manzambi har laget en solid grund med spelare som Breel Embolo och Granit Xhaka som nyckelfigurer.

Schweiz förväntade startelva: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Muheim – Freuler, Xhaka, Sow – Ndoye, Embolo, Vargas

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.