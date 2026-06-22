TV-guide: Så ser du Frankrike – Irak i natt

Frankrike ställs mot Irak i VM.

Matchen sparkar i gång klockan 23:00, måndagen den 22 juni, på Lincoln Financial Field.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Under måndagsnatten ställs Frankrike mot Irak i Fotbolls-VM 2026. Denna match är avgörande för båda lagen i Grupp I. Frankrike kommer med en stark form, med seger mot Senegal i premiären, medan Irak letar efter sin första vinst efter en tuff förlust mot Norge. Här är allt du behöver veta inför matchen.

Frankrike – Irak: När och var?

Stad: Philadelphia

Philadelphia Stadion: Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field Datum: 22 juni 2026

22 juni 2026 Tid: 23:00 svensk tid

Matchen äger rum i Philadelphia, USA, och svensk tid för avspark är satt till 23:00. För de som befinner sig på plats i USA är det lokal avsparkstid 17:00. Lincoln Financial Field kommer att vara värd för denna spännande drabbning.

Frankrike – Irak: På vilken TV-kanal?

Kanal: SVT1 & SVT Play

SVT1 & SVT Play Sändningstid: 23:00

Matchen kommer att sändas direkt på SVT1 i Sverige. Du kan även streama matchen via SVT Play.

Frankrike – Irak: Vad kan man förvänta sig?

Denna match är av stor betydelse för båda lagen, och fansen kan förvänta sig att se deras bästa spelare på planen. Frankrike, med stjärnor som Kylian Mbappé och Michael Olise, har visat stark form och kommer att försöka befästa sin position i gruppen. Irak, å andra sidan, hoppas på att överraska och ta sina första poäng i turneringen.

Frankrike: truppstatus och förväntade startelvor

Skador och avstängningar Frankrike Spelare Lämna tillbaka Boubacar Kamara knee-injury Early July 2026 Hugo Ekitike achilles-tendon-injury Early January 2027 Ferland Mendy ligament-injury Late July 2026

Frankrike har haft en stabil start i VM, men vissa skador kan påverka deras strategi. Boubacar Kamara, Hugo Ekitike och Ferland Mendy är alla skadade sedan tidigare och kommer att missa matchen.

Frankrikes förväntad startelva (4-2-3-1): Mike Maignan – Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne – Manu Kone, Adrien Rabiot –Michael Olise, Ousmane Dembele, Bradley Barcola – Kylian Mbappe

Irak: truppstatus och förväntade startelvor

Skador och avstängningar Irak Spelare Lämna tillbaka Ahmed Yahya thigh-injury Early July 2026

Irak har också sina utmaningar med skador men kommer att ställa upp med en stark elva i hopp om att vända sin form.

Förväntad startelva: Ahmed Basil Fadhil – Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski – Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari, Ali Jasim – Aymen Hussein, Ali Al-Hamadi

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