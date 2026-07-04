TV-guide: Så ser du Kanada – Marocko i kväll

Kanada ställs mot Marocko i VM-åttondelen.

Matchen startar klockan 19:00 svensk tid.

Här är allt du behöver veta om hur du följer matchen.

Foto: Bildbyrån

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Var man kan se matchen Kanada mot Marocko

Kanada och Marocko gör upp i den första åttondelsfinalen i årets VM-slutspel. Vinnaren kommer ställas mot antingen Paraguay eller Frankrike, som har avspark fyra timmar senare klockan 23:00 svensk tid.

Kanada har aldrig vunnit mot Marocko under de fem matcherna som länderna ställts mot varandra, enligt Opta. Totalt har det blivit ett kryss och fyra förluster mot den afrikanska nationen.

För att du ska ha full koll på hur du följer dramatiken på bästa sätt, finner du alla sändningsdetaljer samlade här under:

Arena: Houston Stadium

Houston Stadium Datum: 4 juli 2026

4 juli 2026 Avspark: Kl. 19:00 (svensk tid)

Kl. 19:00 (svensk tid) TV-kanal: TV4

TV4 Streaming: TV4Play

På vilken kanal sänds Kanada – Marocko?

För dig som vill följa dramatiken på traditionell TV och vill veta på vilken kanal sänds Kanada mot Marocko, visas mötet live på TV4. Sändningen drar igång inför avsparken som sker klockan 19:00 svensk tid. Du kan enkelt ratta in kanalen via din digitalbox eller TV-mottagare för att inte missa en enda sekund.

Var kan jag streama matchen Kanada mot Marocko?

Om du hellre vill se matchen digitalt på din dator, surfplatta eller telefon kan du välja att använda tjänsten TV4 Play. Matchen sänds live digitalt i direkt anslutning till den linjära TV-sändningen med start klockan 19:00, vilket gör det enkelt att ta del av matchen var du än befinner dig.

För att se matchen navigerar du till tv4play.se i din webbläsare eller öppnar appen på din smart-TV eller mobila enhet. Logga in på ditt konto och klicka dig vidare till sportsektionen på plattformen där du hittar matchens livesändning direkt i menyn. Se till att ditt abonnemang är aktivt och att du är inloggad i god tid före matchstart.

Kanada – Marocko – Vad man kan förvänta sig

Kanada har redan gjort sitt överlägset bästa VM-slutspel. Värdnationen hade inte tagit en enda poäng i VM-sammanhang inför turneringen på hemmaplan. Nu har man tagit sig hela vägen till åttondelsfinal efter att ha besegrat Sydafrika i sextondelen.

Marocko stod för en skräll när man slog ut Nederländerna på straffar i sin sextondelsfinal. För fyra år sedan blev landet den första afrikanska nationen att ta sig hela vägen till semifinal. Nu är man ute att upprepa den bedriften.