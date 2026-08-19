Pogbas nya flopp: Bryter kontraktet i förtid

Paul Pogbas sejour i AS Monaco blev allt annat än lyckad.

Nu bryter klubben kontraktet i förtid, efter ynka sex spelade matcher.

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För en vecka sedan kom uppgifter om att AS Monaco och Paul Pogba kommit överens om att bryta kontraktet. Nu bekräftar Ligue 1-klubben att kontraktet bryts.



2023 testade Pogba positivt för dopning och därefter avstängd från spel i ett och ett halvt år. När han sedan anslöt till Monaco 2025 var det få som visste vilken kvalité den tidigare världsstjärnan höll.



Men stora skadeproblem hindrade fransmannen, som totalt bara gjort sex framträdanden för Monaco.



– Även om resultatet inte är vad vi hade hoppats på, bör det inte överskugga den entusiasm som omgav hans återkomst till klubbfotbollen, säger klubbens vd Thiago Scuro till Monacos hemsida.



Pogba var med och vann VM med Frankrike 2018 och har representerat klubbar som Manchester United och Juventus.