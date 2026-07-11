TV Guide: Så ser du Norge – England i kväll

Norge ställs mot England i VM-kvartsfinal.

Här är allt du behöver veta om hur du ser matchen i kväll.

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Det har blivit dags för en högintressant kvartsfinal i VM 2026. England ställs mot uppstickarna Norge. Matchen spelas lördagen den 11 juli 2026 med avspark klockan 23:00 svensk tid. Vinnaren avancerar till semifinal i turneringen.

Här är en sammanställning med all viktig information du behöver inför kvällen:

Arena: Miami Stadium

Miami Stadium Datum: 11 juli 2026

11 juli 2026 Avspark: Kl. 23:00 (svensk tid)

Kl. 23:00 (svensk tid) TV-kanal: TV4

TV4 Streaming: TV4 Play, Telia Play

Så ser du matchen Norge – England

För dig som planerar att följa dramatiken via den traditionella TV-soffan och vill veta på vilken kanal Argentina mot Egypten sänds, är det TV4 du ska ratta in. Sändningen på startar redan klockan 17:00 svensk tid med en gedigen studiosändning och uppladdning inför matchen. För att se matchen behöver du bara bläddra fram till TV4 i din programguide via din digitalbox eller TV-mottagare före avspark klockan 18:00.

Så streamar du Norge – England

Om du föredrar att titta digitalt på din dator, surfplatta eller telefon kan du ta del av mötet Argentina mot Egypten streama live via TV4 Play samt Telia Play.

För att följa sändningen online navigerar du till tv4play.se i din webbläsare eller öppnar appen på din smart-TV eller mobila enhet. Logga in på ditt konto och klicka dig vidare till sportsektionen eller livesändningarna i huvudmenyn för att starta matchens ström, som även där drar igång med försnack klockan 17:00. Se till att ditt abonnemang är aktivt och klart i god tid.

Norge – England: Det kan du förvänta dig

Norge medverkar i sin blott tredje VM-turnering och sin första sedan 1998. Landet har aldrig tidigare tagit sig till kvartsfinal. England är ute efter att ta sig till sin fjärde semifinal någonsin i VM.

Norges enda skadebekymmer ligger hos högerbacken Marcus Holmgren Pederson. Annars har förbundskaptenen Ståle Solbakken samtliga spelare tillgängliga.

England har däremot brottats med skador genom hela turneringen. Inför kvartsfinalen har Declan Rice, Marc Guéhi och Reece James varit osäkra kort. Samtliga tre fanns med på lagets senaste träning och bör därmed ha chans på startelvan.

Sedan tidigare är Jordan Henderson skadad och Jarrel Quansah avstängd.

Norges förväntade startelva

Ørjan Nyland – Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe – Martin Ødegaard, Patrick Berg, Sander Berge – Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa

Englands förväntade startelva

Jordan Pickford – Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Matt O’Riley – Declan Rice, Elliot Anderson – Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon – Harry Kane

FAQ

Vilken TV-kanal visar matchen mellan Norge och England? Matchen sänds live på den linjära kanalen TV4, med en studiosändning som startar klockan 22:00 och matchstart klockan 23:00 svensk tid.

Var kan jag streama matchen online i Sverige? Du kan strömma hela matchen och studiosändningen live digitalt via streamingtjänsterna TV4 Play och Telia Play.

Går det att se matchen gratis? För att kunna titta på matchen via TV4:s kanaler eller strömma på TV4 Play krävs ett aktivt sportabonnemang eller ett TV-paket som inkluderar TV4:s sändningsutbud.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.