Portugal ställs mot Kroatien i natt.

Här är allt du behöver veta om hur du ser sextondelsfinalen.

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Den spännande matchen mellan Portugal och Kroatien i fotbolls-VM 2026 närmar sig med stormsteg, och detta är en avgörande drabbning i VM-slutspelet som fotbollsfans inte vill missa. Lagen möts i sextondelsfinalen den 3 juli 2026 med avspark klockan 01:00 svensk tid.

Här är all viktig information du behöver inför matchen:

Arena: Toronto Stadium, Toronto (Kanada)

Toronto Stadium, Toronto (Kanada) Datum: 3 juli 2026

3 juli 2026 Avspark: Kl. 01:00 (svensk tid)

Kl. 01:00 (svensk tid) TV-kanal: TV4

TV4 Streaming: TV4 Play

På vilken kanal sänds Portugal mot Kroatien

För dig som vill sitta bänkad i TV-soffan under den sena natten och undrar på vilken kanal sänds Portugal mot Kroatien, är det TV4 du ska ratta in. Sändningen drar igång i direkt anslutning till matchstart klockan 01:00 svensk tid, natten mot fredag. Du följer enkelt matchen live genom att slå på kanalen via din vanliga TV-mottagare eller digitalbox.

Var kan jag streama matchen Portugal mot Kroatien?

Om du föredrar att följa detta stormöte digitalt via din dator, mobil eller smart-TV, kan du se matchen Portugal mot Kroatien streama live via TV4 Play.

För att se matchen navigerar du till tv4play.se i din webbläsare eller öppnar appen på din enhet. Logga in på ditt konto och klicka dig vidare till sportsektionen eller livesändningarna i huvudmenyn för att starta matchens stream. Se till att ha ditt abonnemang redo och aktivt i god tid före den sena avsparken.

Foto: Alamy

Portugal mot Kroatien – Vad man kan förvänta sig

Det här är en match Portugal mot Kroatien live där vi kan förvänta oss en enormt intensiv kamp mellan två slagkraftiga europeiska toppnationer. Portugal kliver in i slutspelet med en stjärnspäckad trupp ledd av Cristiano Ronaldo och har visat stor styrka i turneringen, trots ett par problem på vägen. Kroatien visar i sin tur en strålande form och har imponerat stort med starka segrar mot både Ghana och Panama, vilket gör att de kliver in på Toronto Stadium med ett stort självförtroende.

Tittar vi på förutsättningarna inför matchen har Portugal tacksamt nog inga rapporterade skador eller avstängningar. Det innebär att de kan ställa upp med absolut starkast möjliga lag, där Bruno Fernandes, João Félix och Pedro Neto förväntas understödja Ronaldo i en giftig offensiv.

Skador och avstängningar Portugal Spelare Lämna tillbaka Inga kända skador eller avstängningar.

Alla spelare är tillgängliga för uttagning.

Portugals förväntade startelva: Diogo Costa – Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes – Rúben Neves, Vítinha – Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix – Cristiano Ronaldo.

Kroatien kommer också till spel med en helt skadefri trupp, vilket ger optimala taktiska valmöjligheter. Den evige ledaren Luka Modric kommer att styra det centrala mittfältet tillsammans med Mateo Kovacic, medan stortalangen Martin Baturina och rutinerade Ivan Perisic ska försöka mata bollar till spjutspetsen Ante Budimir.

Skador och avstängningar Kroatien Spelare Lämna tillbaka Inga kända skador eller avstängningar.

Alla spelare är tillgängliga för uttagning.

Kroatiens förväntade startelva: Dominik Livakovic – Josip Stanisic, Marin Pongračić, Josip Sutalo, Josko Gvardiol – Luka Modric, Mateo Kovacic – Martin Baturina, Petar Sucic, Ivan Perisic – Ante Budimir.

FAQ

Vilken kanal visar Portugal mot Kroatien? Matchen visas live på den linjära TV-kanalen TV4 med start klockan 01:00 svensk tid.

Var kan jag streama matchen online i Sverige? Du kan följa hela livesändningen digitalt via streamingtjänsten TV4 Play.

Går det att se matchen gratis? För att kunna titta på matchen via TV4:s kanaler eller streama på TV4 Play krävs ett aktivt abonnemang eller ett TV-paket som inkluderar TV4:s sportsändningar under fotbolls-VM.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.