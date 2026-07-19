TV Guide: Så ser du Spanien – Argentina i kväll

Spanien och Argentina gör upp om guldet i VM 2026.

Matchen spelas på MetLife Stadium klockan 21:00 svensk tid.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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VM-finalen 2026 spelas mellan Spanien och Argentina på MetLife Stadium i New Jersey. Vinnaren kommer få lyfta bucklan och titulera sig världsmästare.

Här har vi sammanställt de viktigaste detaljerna för dig som vill veta var kan man se Spanien mot Argentina:

Arena: MetLife Stadium, New Jersey

MetLife Stadium, New Jersey Datum: 19 juli 2026

19 juli 2026 Avsparkstid: Kl. 21:00

Kl. 21:00 TV-kanal: TV4 Fotboll

TV4 Fotboll Streaming: TV4 Play, Telia Play

Hur ser jag Spanien – Argentina på TV?

För dig som föredrar att följa matchen via traditionell TV och letar efter vilken kanal som visar Spanien mot Argentina, är det TV4 Fotboll du ska ställa in. Sändningen startar i direkt anslutning till matchens avsparkstid klockan 21:00. Slå bara på kanalen i din digitalbox eller via din vanliga TV-mottagare för att följa dramatiken på planen från första sekunden.

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Om du hellre vill titta digitalt på din dator, surfplatta eller telefon, finns det bra möjligheter att ta del av Spanien mot Argentina streama live via tjänsterna TV4 Play och Telia Play.

För att följa livesändningen online loggar du in på ditt konto via din webbläsare eller öppnar den tillhörande appen på din enhet. Navigera därefter till livesändningarna eller sportkategorin i menyn klockan 16:30 för att dra igång matchens stream. Kom ihåg att det krävs ett aktivt sportabonnemang på någon av dessa plattformar för att få tillgång till livesändningen.

Spanien – Argentina: Vad du kan förvänta dig?

Spanien spelar sin första final sedan 2010, då man också vann och blev världsmästare. Laget har endast släppt in ett mål i turneringen och städade relativt enkelt av förhandsfavoriten Frankrike i semifinalen.

Argentina är regerande mästare och ha har chansen att bli den tredje nationen att försvara en VM-titel. Laget har tagit sig till final tack vare ett par sena vändningar. Mot England i semin vände och vann man på ett fåtal minuter i slutet av matchen.

Söndagens final kommer bli Argentinas sjunde genom historien. Nationen tangerar därmed granlandet Brasiliens facit på antal finalmatcher. Endast Tyskland har spelat fler (8).

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.