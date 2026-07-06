Det är dags för stormöte i VM 2026.

Portugal ställs mot Spanien i åttondelsfinal klockan 21:00.

Här är allt du behöver veta om hur du följer stormatchen.

Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Den spännande VM-åttondelsfinalen mellan Portugal och Spanien den 6 juli 2026 är ett absolut måste för alla fotbollsfans. De två europeiska fotbollsgiganterna ställs mot varandra i en direkt avgörande match i fotbolls-VM 2026, med avspark klockan 21:00 svensk tid. Här är all viktig information du behöver för att veta var kan man se Portugal mot Spanien inför kvällens stormöte:

Arena: Dallas Stadium, Dallas (USA)

Dallas Stadium, Dallas (USA) Datum: 6 juli 2026

6 juli 2026 Avspark: Kl. 21:00 (svensk tid)

Kl. 21:00 (svensk tid) TV-kanal: TV4

TV4 Streaming: TV4 Play

På vilken kanal sänds Portugal – Spanien?

För alla svenska tittare som vill följa dramatiken via den traditionella TV-soffan och undrar på vilken kanal som Portugal mot Spanien sänds, är det TV4 som har sändningsrättigheterna. Sändningen på TV4 startar redan klockan 20:00 svensk tid med en gedigen studiouppladdning, analyser och intervjuer innan själva matchen drar igång klockan 21:00. Du ställer enkelt in kanalen i din programguide via din digitalbox eller TV-mottagare i god tid före sändningsstart.

Var kan jag streama matchen Portugal mot Spanien?

Om du föredrar att följa matchen digitalt på dator, surfplatta eller telefon kan du se matchen Portugal mot Spanien streama live via TV4 Play.

För att se matchen navigerar du till tv4play.se i din webbläsare eller öppnar appen på din smart-TV eller mobila enhet. Logga in på ditt konto, klicka dig vidare till sportsektionen i huvudmenyn och starta livesändningen som även här drar igång med försnack klockan 20:00. Se till att ha ditt abonnemang redo och aktivt före matchstart.

Portugal mot Spanien – Vad man kan förvänta sig

Det här är en match på absolut högsta nivå där båda länderna kliver in i åttondelsfinalen med glödhet form. Portugal visade prov på enorm styrka i sin senaste match då de lyckades besegra ett tufft Kroatien i slutspelet. Spanien å sin sida visade också prov på högstanivå när de ganska komfortabelt städade av Österrike för att säkra sin plats bland de sexton bästa lagen i turneringen. Med båda lagen i absolut toppform kan vi förvänta oss en intensiv, taktisk och mycket underhållande drabbning.

Portugal kan tacksamt nog mönstra en helt komplett trupp utan några rapporterade skador eller avstängningar. Det gör att den erfarna startelvan leds av lagkaptenen Cristiano Ronaldo i spetsen, understödd av kreativa spetsspelare som Bruno Fernandes och Rafael Leão på kanterna.

Skador och avstängningar Portugal Spelare Lämna tillbaka Inga kända skador eller avstängningar.

Alla spelare är tillgängliga för uttagning.

Portugals förväntade startelva: Diogo Costa – Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes – Rúben Neves, Vítinha – Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão – Cristiano Ronaldo.

Spanien har det desto tyngre på skadefronten och tvingas klara sig utan Samu Omorodion Aghehowa (korsbandsskada), Pablo Barrios (lårskada) och Fermín López (metatarsalfraktur). Trots dessa avbräck har spanjorerna en enorm bredd där mittfältsgeneralen Rodri förväntas styra tempot tillsammans med Pedri, medan det unga jättelöftet Lamine Yamal blir det stora hotet i offensiven.

Skador och avstängningar Spanien Spelare Lämna tillbaka Samu Omorodion Aghehowa cruciate-ligament-injury Late October 2026 Pablo Barrios thigh-injury Mid July 2026 Fermin Lopez metatarsal-fracture Early August 2026 Nico Williams hamstring-injury About 1-2 weeks

Spaniens förväntade startelva: Unai Simón – Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Dani Olmo, Alejandro Baena – Mikel Oyarzabal.

FAQ

Vilken kanal visar Portugal mot Spanien ikväll? Om du undrar vilken kanal visar Portugal mot Spanien så sänds matchen på TV4. Sändningen drar igång klockan 20:00 med ett omfattande försnack inför avsparken klockan 21:00 svensk tid.

Går det att streama matchen online i Sverige? Ja, du kan följa hela sändningen live digitalt via streamingtjänsten TV4 Play. Det krävs ett aktivt sportabonnemang på plattformen för att kunna ta del av sändningen.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.