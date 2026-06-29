TV-guide: Var du kan se Brasilien – Japan

Brasilien möter Japan i VM-sextondelsfinal.

Matchen startar klockan 19:00, måndagen den 29 juni.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Bildbyrån

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Den 29 juni 2026 bjuder VM på en spännande fotbollsmatch mellan Brasilien och Japan som äger rum på NRG Stadium i Houston. Båda lagen har visat stark form i sina senaste matcher. Brasilien, med sina stjärnspelare, har haft en imponerande resultatrad, medan Japan, känt för sin disciplin och snabbhet, också har presterat väl i turneringen.

Brasilien – Japan: När och var?

Stad: Houston

Stadion: NRG Stadium

Datum: 29 juni 2026

Tid: 19:00 (svensk tid)

Matchen kommer att spelas på NRG Stadium i Houston, Texas och kommer att starta kl. 19:00 (svensk tid).

Brasilien – Japan: På vilken TV-kanal?

Kanal: TV4, TV4 Play

Sändningstid: 19:00 (svensk tid)

Du kan se matchen live på TV4. Det går dessutom att titta på matchen via streamingtjänsten TV4 Play i app och på hemsida.

Brasilien – Japan: Vad kan man förvänta sig?

Det här är en av de mest ovissa matcherna i slutspelet. Båda länderna har visat upp en stark form under gruppspelet, men det är nu i utslagsfasen som allt ställs på sin spets. Brasilien kliver traditionsenligt in i matchen som favoriter med sina namnkunniga stjärnspelare, men laget dras med en del tunga skadebekymmer. Bland annat saknas Real Madrid-stjärnan Rodrygo, vilket tvingar fram taktiska förändringar i den brasilianska startelvan.

Japan å sin sida är kända för sin enorma taktiska disciplin, löpstyrka och blixtsnabba omställningsspel. Det japanska landslaget har presterat på en mycket hög nivå i turneringen och har goda chanser att skrälla. Även Japan saknar ett par nyckelspelare på grund av skador, men truppbredden har imponerat stort hittills. Räkna med en intensiv matchbild där Brasilien lär styra bollinnehavet medan Japan lurar på farliga kontringar.

Brasilien: Truppstatus och förväntad startelva

Skador och avstängningar Brasilien Spelare Lämna tillbaka Rodrygo cruciate-ligament-injury Late December 2026 Estevao hamstring-injury Early August 2026 Eder Militao thigh-injury Mid September 2026 Vitor Roque ankle-injury Late July 2026 Murillo hamstring-injury Early August 2026 Wenderson Galeno muscle-injury Mid July 2026 Wesley groin-injury Early July 2026 Raphinha hamstring-injury Early July 2026

Brasiliens förväntade startelva i denna match är stark, trots några viktiga skador. Rodrygo och flera andra spelare kommer saknas sedan tidigare, vilket kan påverka lagets strategi.

Brasiliens förväntade startelva: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Guimarães, Casemiro, Paquetá – Rayan, Cunha, Vinicius Junior

Japan: Truppstatus och förväntad startelva

Skador och avstängningar Japan Spelare Lämna tillbaka Takumi Minamino cruciate-ligament-injury Early September 2026 Kaoru Mitoma hamstring-injury Early August 2026 Wataru Endo foot-injury Early July 2026 Takefusa Kubo sprained-knee-injury Early July 2026

Japan har också flera skador på stjärnor som kan påverka deras prestation. Trots detta förväntas de ställa upp med en stark elva, redo att utmana det brasilianska laget.

Japans förväntade startelva: Suzuki – Tomiyasu, Itakura, Ito – Suawara, Tanaka, Kamada, Nakamura – Doan, Maeda – Ueda.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.