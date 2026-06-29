TV-guide: Var du kan se Brasilien – Japan
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Brasilien möter Japan i VM-sextondelsfinal.
Matchen startar klockan 19:00, måndagen den 29 juni.
Här är allt du behöver veta inför matchen.
VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |
Den 29 juni 2026 bjuder VM på en spännande fotbollsmatch mellan Brasilien och Japan som äger rum på NRG Stadium i Houston. Båda lagen har visat stark form i sina senaste matcher. Brasilien, med sina stjärnspelare, har haft en imponerande resultatrad, medan Japan, känt för sin disciplin och snabbhet, också har presterat väl i turneringen.
Brasilien – Japan: När och var?
- Stad: Houston
- Stadion: NRG Stadium
- Datum: 29 juni 2026
- Tid: 19:00 (svensk tid)
Matchen kommer att spelas på NRG Stadium i Houston, Texas och kommer att starta kl. 19:00 (svensk tid).
Brasilien – Japan: På vilken TV-kanal?
- Kanal: TV4, TV4 Play
- Sändningstid: 19:00 (svensk tid)
Du kan se matchen live på TV4. Det går dessutom att titta på matchen via streamingtjänsten TV4 Play i app och på hemsida.
Brasilien – Japan: Vad kan man förvänta sig?
Det här är en av de mest ovissa matcherna i slutspelet. Båda länderna har visat upp en stark form under gruppspelet, men det är nu i utslagsfasen som allt ställs på sin spets. Brasilien kliver traditionsenligt in i matchen som favoriter med sina namnkunniga stjärnspelare, men laget dras med en del tunga skadebekymmer. Bland annat saknas Real Madrid-stjärnan Rodrygo, vilket tvingar fram taktiska förändringar i den brasilianska startelvan.
Japan å sin sida är kända för sin enorma taktiska disciplin, löpstyrka och blixtsnabba omställningsspel. Det japanska landslaget har presterat på en mycket hög nivå i turneringen och har goda chanser att skrälla. Även Japan saknar ett par nyckelspelare på grund av skador, men truppbredden har imponerat stort hittills. Räkna med en intensiv matchbild där Brasilien lär styra bollinnehavet medan Japan lurar på farliga kontringar.
Brasilien: Truppstatus och förväntad startelva
Rodrygo
cruciate-ligament-injury
Late December 2026
Estevao
hamstring-injury
Early August 2026
Eder Militao
thigh-injury
Mid September 2026
Vitor Roque
ankle-injury
Late July 2026
Murillo
hamstring-injury
Early August 2026
Wenderson Galeno
muscle-injury
Mid July 2026
Wesley
groin-injury
Early July 2026
Raphinha
hamstring-injury
Early July 2026
Brasiliens förväntade startelva i denna match är stark, trots några viktiga skador. Rodrygo och flera andra spelare kommer saknas sedan tidigare, vilket kan påverka lagets strategi.
Brasiliens förväntade startelva: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Guimarães, Casemiro, Paquetá – Rayan, Cunha, Vinicius Junior
Japan: Truppstatus och förväntad startelva
Takumi Minamino
cruciate-ligament-injury
Early September 2026
Kaoru Mitoma
hamstring-injury
Early August 2026
Wataru Endo
foot-injury
Early July 2026
Takefusa Kubo
sprained-knee-injury
Early July 2026
Japan har också flera skador på stjärnor som kan påverka deras prestation. Trots detta förväntas de ställa upp med en stark elva, redo att utmana det brasilianska laget.
Japans förväntade startelva: Suzuki – Tomiyasu, Itakura, Ito – Suawara, Tanaka, Kamada, Nakamura – Doan, Maeda – Ueda.
✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.
Den här artikeln handlar om: