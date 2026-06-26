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Den kommande matchen mellan Norge och Frankrike i fotbolls-VM 2026 är ett spännande möte i turneringens gruppspel som inget fotbollsfan bör missa. Drabbningen äger rum den 26 juni 2026 med avspark klockan 21:00 svensk tid.

Här är all viktig information du behöver för att hålla koll på mötet:

Arena: Gillette Stadium, Foxborough (USA)

Gillette Stadium, Foxborough (USA) Datum: 26 juni 2026

26 juni 2026 Avspark: Kl. 21:00 (svensk tid)

Kl. 21:00 (svensk tid) TV-kanal: TV4

TV4 Streaming: TV4 Play Sport

På vilken kanal sänds Norge mot Frankrike?

För dig som undrar vilken kanal visar Norge mot Frankrike på den traditionella TV-tablån så är det TV4 som har sändningsrättigheterna för detta högoktaniga VM-möte. TV-sändningen startar i god tid innan den officiella avsparken klockan 21:00 svensk tid. Du kan enkelt slå på kanalen via din vanliga TV-mottagare eller digitalbox när matchstart närmar sig.

Var kan jag streama matchen Norge mot Frankrike?

Om du vill följa matchen digitalt och undrar hur du kan streama Norge mot Frankrike, gör du det via plattformen TV4 Play Sport.

För att se matchen navigerar du till tv4play.se i din webbläsare eller öppnar TV4 Play-appen på din smartphone, surfplatta eller smart-TV. Logga in på ditt konto och klicka dig vidare till sportsändningarna i menyn för att starta livesändningen som drar igång klockan 21:00.

Norge mot Frankrike – Vad man kan förvänta sig?

Det här är en match Norge mot Frankrike på absolut högsta nivå där båda lagen kliver in i mötet med glödhet form. Norge har imponerat stort i gruppspelet genom att besegra både Senegal och Irak. Samtidigt har Frankrike visat mästarklass och städat av precis samma motståndare, vilket gör detta till en ren gruppfinal om herraväldet.

Norge firar efter seger mot Senegal. Foto: Alamy

För svenska fotbollsfans är denna match extra viktig då vinnaren förmodligen kommer att bli Sveriges motstånd i sextondelsfinalen i nästa vecka.

Norge mönstrar en stark uppställning där Erling Haaland och Alexander Sørloth bildar ett hyperfarligt anfallspar. På mittfältet är det lagkaptenen Martin Ødegaard som styr spakarna. Skademässigt dras Matias Dyngeland (lår) och Markus Solbakken med bekymmer, medan ytterbacken Julian Ryerson är osäker till start på grund av en lårskada.

Skador och avstängningar Norge Spelare Lämna tillbaka Markus Solbakken eye-injury Day to day Matias Dyngeland thigh-injury Mid July 2026 Julian Ryerson thigh-injury Doubtful Torbjørn Heggem muscle-injury Doubtful Marcus Pedersen muscle-injury Doubtful

Norges förväntade startelva: Ørjan Nyland – Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe – Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Antonio Nusa – Alexander Sørloth, Erling Haaland.

Frankrike saknar tunga defensiva namn som William Saliba (ryggskada) och Ferland Mendy (ligamentskada), men har en otrolig bredd i truppen. Offensivt vilar det enorma förväntningar på världsstjärnan Kylian Mbappé tillsammans med Ousmane Dembélé och Michael Olise, vilket garanterar en sevärd och offensiv fotboll.

Skador och avstängningar Frankrike Spelare Lämna tillbaka Boubacar Kamara knee-injury Early July 2026 Hugo Ekitike achilles-tendon-injury Early January 2027 Ferland Mendy ligament-injury Late July 2026

Frankrikes förväntade startelva: Mike Maignan – Malo Gusto, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Theo Hernandez – Manu Koné, Aurélien Tchouaméni – Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué – Kylian Mbappé.

Det är upplagt för en fantastisk fotbollskväll, så se till att använda informationen ovan för att ha koll på var kan man se Norge mot Frankrike innan domaren blåser igång matchen.

FAQ

Går det att se matchen Norge mot Frankrike gratis? För att streama matchen live på TV4 Play Sport eller se den linjärt på TV4 krävs ett abonnemang eller TV-paket som inkluderar TV4:s sportinnehåll under fotbolls-VM.

Vilken tid börjar matchen mellan Norge och Frankrike? Matchen spelas den 26 juni 2026 och har avsparkstid klockan 21:00 svensk tid på Gillette Stadium.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.