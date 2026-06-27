TV-guide: Var du kan se Panama – England
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England ställs mot Panama i VM.
Matchen startar klockan 23:00, den 27 juni 2026, på MetLife Stadium.
Här är allt du behöver veta inför matchen.
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Under lördagen ställs Panama mot England i New Jersey. England, som toppar gruppen med fyra poäng, går in i matchen som favoriter efter en stark prestation mot Kroatien. Panama, å andra sidan, har haft det kämpigt i gruppspelet och är ännu utan poäng. Fans av båda lagen har mycket att se fram emot, med Englands anfallskraft och Panamas vilja att överraska. Denna match på MetLife Stadium lovar att bli en intensiv uppgörelse mellan två olika spelstilar.
Panama – England: När och var?
- Stad: New Jersey
- Stadion: MetLife Stadium
- Datum: 27 juni 2026
- Tid: 23:00 CEST
Matchen mellan Panama och England äger rum på MetLife Stadium i New Jersey, en av de mest ikoniska arenorna i USA. Matchen är schemalagd till den 27 juni 2026 och börjar klockan 23:00 svensk tid. Detta är ett utmärkt tillfälle för fotbollsfans att se två internationella lag tävla på en stor scen.
Panama – England: På vilken TV-kanal?
- Kanal: SVT1, SVT Play
- Sändningstid: 23:00 (svensk tid)
För tittare i Sverige kommer matchen att sändas live på SVT1 och streamas på SVT Play i app eller på hemsidan.
Panama – England: Vad kan man förvänta sig?
Det är två lag med helt skilda utgångslägen som kliver ut på gräset i New Jersey. England toppar gruppen med fyra poäng och kliver in på MetLife Stadium som klara favoriter, stärkta av fina prestationer mot Kroatien och Ghana senast. Thomas Tuchels mannar har visat prov på stor anfallskraft och siktar på att säkra gruppsegern.
Panama har haft det betydligt tyngre i mästerskapet. Efter två raka förluster står laget fortfarande på noll poäng, men den stora viljan att överraska och störa jätten gör dem till en lurig motståndare. Vi kan förvänta oss en intensiv uppgörelse där Panamas defensiv kommer att testas till det yttersta av Englands stjärnspäckade offensiv.
Panamas förväntade laguppställning och skador
Adalberto Carrasquilla
physical-discomfort
Doubtful
Panama förväntas ställa upp med en balanserad formation, där deras försvar måste vara på topp mot Englands anfall.
Panamas förväntade startelva: Mosquera – Murillo, Blackman, Ramos, Cordoba, Andrade – Barcenas, MArtinez, Harvey, Rodriguez – Fajardo
Englands förväntade laguppställning och skador
Edward Nketiah
strain-injury
Early August 2026
Jarrad Branthwaite
hamstring-injury
Early July 2026
Ben White
knee-injury
Mid August 2026
Valentino Livramento
hamstring-injury
Mid July 2026
Declan Rice
muscle-injury
Doubtful
Reece James
hamstring-injury
About 1-2 weeks
Elliot Anderson
muscle-injury
Doubtful
England har några bekymmer med skador, men deras djupa trupp ger dem fortfarande en stark chans i matchen.
Englands förväntade startelva: Pickford – Konsa, Stones, Guehi, Spence – Anderson, Mainoo – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane
✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.
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