Det är dags för semifinal nummer två.

England ställs mot Argentina klockan 21:00.

Här är allt du behöver veta om hur du följer VM-semin.

Lionel Messi. Foto: Alamy

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Mästerskapet har nått semifinalskedet och bjuder på en klassisk stormatch mellan två av fotbollsvärldens största rivaler. Onsdagen den 15 juli 2026 kliver England och Argentina ut på gräset i Atlanta för att göra upp om en av de två åtråvärda platserna i VM-finalen.

Här följer sändningsinformationen och arenadetaljerna för kvällens tunga VM-drabbning:

Arena: Atlanta Stadium, Atlanta (USA)

Atlanta Stadium, Atlanta (USA) Datum: 15 juli 2026

15 juli 2026 Avspark: Kl. 21:00 (svensk tid)

Kl. 21:00 (svensk tid) TV-kanal: TV4

TV4 Streaming: TV4 Play, Telia Play

Hur ser jag England – Argentina på TV?

För de svenska supportrar som vill bänka sig framför TV-soffan och söker efter vilken kanal som visar England mot Argentina, är det TV4 som har sändningsrättigheterna för mötet. TV-sändningen på kanalen drar igång redan klockan 20:00 med en omfattande studiosändning, analyser och försnack under ledning av Lasse Granqvist och experten Jens Fjällström, innan själva avsparken sker klockan 21:00.

Hur streamar jag England – Argentina?

Föredrar du att följa sändningen digitalt via din dator, surfplatta eller telefon finns det goda möjligheter för England mot Argentina streama live via streamingtjänsterna TV4 Play och Telia Play.

För att titta navigerar du till tv4play.se i din webbläsare eller startar appen på din enhet. Logga in på din profil och navigera till sportsektionen i huvudmenyn klockan 20:00 för att följa hela studiosändningen fram till matchstart. Observera att sändningen via TV4 Play kräver ett aktivt sportabonnemang på plattformen.

England – Argentina: Vad du kan förvänta dig

Detta är ett klassiskt möte på absolut högsta internationella slutspelsnivå. Båda länderna tog sig vidare från sina kvartsfinaler på ett liknande vis; England lyckades stänga ner Norge och vinna med 2–1 efter förlängning, medan Argentina besegrade Schweiz med 3–1 efter förlängningsspel. Med lagkaptener som Harry Kane och Lionel Messi i spetsen för sina respektive landslag väntar en jämn taktisk kamp där mycket står på spel.

Thomas Tuchels England dras med ett par tunga defensiva och offensiva avbräck inför kvällen, då Edward Nketiah, Ben White, Valentino Livramento och Jordan Henderson alla saknas på grund av skador. Truppen besitter dock en enorm grundtrygghet och slagstyrka där Declan Rice och Jude Bellingham blir nyckelspelare i att försöka stoppa det argentinska mittfältet.

Skador och avstängningar England Spelare Lämna tillbaka Edward Nketiah strain-injury Early August 2026 Ben White knee-injury Mid August 2026 Valentino Livramento hamstring-injury Mid July 2026 Jordan Henderson wrist-injury Mid August 2026 Jarell Quansah red-card After suspension

Englands förväntade startelva: Jordan Pickford – Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly – Elliot Anderson, Declan Rice – Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon – Harry Kane.

Argentina kliver ut på Atlanta Stadium med ett nästintill intakt lag. Försvararen Juan Foyth och mittfältaren Valentin Carboni saknas på grund av långtidsskador, medan Julio Soler dras med muskelbesvär. Lionel Messi förväntas starta i anfallet bredvid Julian Alvarez, med ett stabilt mittfält bestående av Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister och Enzo Fernández bakom sig.

Skador och avstängningar Argentina Spelare Lämna tillbaka Julio Soler muscle-injury Doubtful Juan Foyth cruciate-ligament-injury Early October 2026 Valentin Carboni cruciate-ligament-injury Early November 2026

Argentinas förväntade startelva: Emiliano Martinez – Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico – Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez – Lionel Messi, Julian Alvarez.

FAQ

Vilken kanal visar matchen mellan England och Argentina ikväll? Matchen sänds live på den linjära TV-kanalen TV4 med studiosändning från klockan 20:00 och matchstart klockan 21:00 svensk tid.

Går det att streama matchen gratis i Sverige? Nej, för att streama matchen digitalt via TV4 Play krävs ett aktivt abonnemang som inkluderar sporträttigheterna för fotbolls-VM.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.