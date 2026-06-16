TV-guide: Var man kan se Argentina – Algeriet

De regerande världsmästarna ska spela VM-premiär.

Argentina möter Algeriet på Arrowhead Stadium.

Avspark är klockan 03.00.

Foto: Bildbyrån

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Den 17 juni 2026 kommer fotbollsfans världen över att rikta sina blickar mot VM-matchen mellan Argentina och Algeriet. De regerande världsmästarna från Argentina går in i turneringen i grupp J. Argentina, med en stark trupp ledd av Lionel Messi, har visat god form med segrar över Island och Honduras. Å andra sidan har Algeriet imponerat med en övertygande 4-0-seger mot Bolivia. Med två lag i toppform och stjärnspelare på båda sidor, är detta en match du inte vill missa.

Argentina – Algeriet: När och var?

Stad : Kansas City

: Kansas City Stadium : Arrowhead Stadium

: Arrowhead Stadium Datum : 17 juni 2026

: 17 juni 2026 Tid: 03:00 svensk tid

Matchen mellan Argentina och Algeriet spelas på Arrowhead Stadium i Kansas City. Avspark är satt till klockan 03:00 svensk tid, vilket innebär att matchen börjar sent på kvällen i USA.

Argentina – Algeriet: På vilken TV-kanal?

Kanal : TV4 Play

: TV4 Play Sändningstid: 03:00 svensk tid

Du kan se matchen mellan Argentina och Algeriet på TV4 Play, där sändningen börjar 02:45 svensk tid. Kommentatorerna Niklas Jarelind och Jonas Olsson kommer att guida dig genom matchens höjdpunkter.

Vad kan man förvänta sig?

Argentina leds av Lionel Scaloni precis som under VM 2022 då nationen gick hela vägen och besegrade Frankrike i finalen på straffläggning. Genrepen inför turneringen spelades mot Honduras och Island, vilka Argentina vann med 2–0 respektive 3–0. Superstjärnan Lionel Messi har återhämtat sig från en muskelskada och väntas starta i nattens premiär.



Algeriet kommer till VM efter ett starkt kval där man vann gruppen framför Uganda och Mocambique. Algeriet chockade Nederländerna i en träningsmatch inför VM och vann med 1–0, för att sedan köra över Bolivia med 4–0 i VM-genrepet.

Argentina: truppstatus och förväntade startelvor

Argentina kommer till denna match med en stark trupp, men de får klara sig utan några viktiga spelare på grund av skador. Julio Soler och Nicolas Tagliafico är osäkra för spel, medan Juan Foyth och Valentin Carboni är borta på grund av korsbandsskador. Leonardo Balerdi förväntas återvända i början av juli.

Argentinas förväntade startelva (4-4-2): E. Martinez – Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico – De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada – Messi, L. Martinez

Algeriet: truppstatus och förväntade startelvor

Algeriet kommer också med en stark startelva och har visat god form i sina senaste matcher. Dock saknas Youcef Belaïli på grund av en korsbandsskada med okänd återkomsttid.

Algeriets förväntad startelva (4-5-1): Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri – Mahrez, Bentaleb, Maza, Aouar, Amoura – Gouiri.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.