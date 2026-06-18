TV-guide: Var man kan se Kanada – Qatar

Kanada tar emot Qatar i VM.

Klockan 00.00 börjar matchen på BC Place i Vancouver.

Här är allt du behöver veta inför.

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Den 19 juni 2026 möter Kanada Qatar i en spännande VM-match på BC Place i Vancouver. Båda lagen har visat stabil form i sina senaste matcher och denna drabbning lovar att bli en intressant kamp i Grupp B. Kanada, som har uppnått flera oavgjorda resultat nyligen, hoppas kunna bygga vidare på sitt momentum, medan Qatar kommer att försöka förbättra sitt spel efter flera mållösa möten.

Kanada – Qatar: När och var?

Stad : Vancouver

: Vancouver Stadium: BC Place

BC Place Datum: 19 juni 2026

19 juni 2026 Tid: 00:00 svensk tid

Matchen mellan Kanada och Qatar spelas på BC Place i Vancouver. För svenska tittare innebär detta att matchen sänds natten mot den 19 juni kl. 00:00.

Kanada – Qatar: På vilken TV-kanal?

Kanal: TV4

TV4 Sändningstid: 00:00 svensk tid

Denna VM-match kommer att sändas på TV4 och kan även streamas via TV4 Play.

Kanada: truppstatus och förväntat startelva

Kanadas förväntade startelva visar på en stark offensiv och defensiv balans, med spelare som Jonathan David och Cyle Larin som nyckelfigurer i anfallet. Laget har dock några skador, där Marcelo Flores och Alfie Jones saknas, vilket kan påverka lagets dynamik.

Förväntad startelva (4-4-2) Målvakt: Maxime Crepeau Försvarare: Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea Mittfältare: Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Stephen Eustaquio, Ali Ahmed Anfallare: Jonathan David, Cyle Larin



Skador och avstängningar: Marcelo Flores (främre korsband – återkomst okänd), Alfie Jones (lårskada – återkomst om 1-2 veckor)

Qatar: truppstatus och förväntad startelva

Qatars laguppställning präglas av en stark mittfältskontroll och snabba anfallare som Akram Afif. Trots att inga skador har rapporterats för tillfället, kommer Qatar att behöva sina nyckelspelare i toppform för att utmana Kanada.

Förväntad startelva (4-3-3) Målvakt: Mahmoud Abunada Försvarare: Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin Mittfältare: Jassem Gaber Abdulsallam, Assim Madibo, Issa Laye Anfallare: Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif



Skador och avstängningar: Inga rapporterade skador eller avstängningar

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