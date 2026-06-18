TV-guide: Var man kan se Schweiz – Bosnien-Hercegovina
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Schweiz ställs mot Bosnien i VM.
Klockan 21.00 börjar matchen på SoFi Stadium.
Här är allt du behöver veta inför.
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Den kommande matchen mellan Schweiz och Bosnien-Hercegovina i fotbolls-VM 2026 lovar att bli en spännande uppgörelse. Schweiz, som för närvarande leder grupp B, har visat god form med en rad stabila prestationer. De står inför ett tufft motstånd i Bosnien-Hercegovina, som också har visat sig vara en stark utmanare. Med tanke på båda lagens senaste resultat och deras nuvarande tabellpositioner, är denna match avgörande för deras fortsatta framgång i turneringen.
Schweiz – Bosnien-Hercegovina: När och var?
- Stad: Los Angeles
- Stadion: SoFi Stadium
- Datum: 18 juni 2026
- Tid: 21:00 svensk tid
Matchen spelas på den ikoniska SoFi Stadium i Los Angeles, en av de mest moderna arenorna i USA. Den 18 juni kl. 21:00 svensk tid kommer dessa två lag att mötas på planen.
Schweiz – Bosnien-Hercegovina: På vilken TV-kanal?
- Kanal: TV4
- Sändningstid: 21:00 svensk tid
I Sverige kan du följa matchen mellan Schweiz och Bosnien-Hercegovina på TV4. För dem som föredrar att streama matchen online, är TV4 Play Sport ett utmärkt alternativ.
Schweiz – Bosnien Herzegovina: Vad kan man förvänta sig?
Denna match är inte bara viktig för att positionera sig i gruppen utan också för att visa upp några av lagens bästa talanger. Schweiz, med sin starka defensiv och kreativa mittfält, ser ut att fortsätta sin goda form. Å andra sidan har Bosnien-Hercegovina några skador att ta hänsyn till, men de har ändå en konkurrenskraftig trupp.
Efter den första gruppspelsomågngen står samtliga lag på en poäng. Schweiz chockades av Qatar – som kvitterade sent på tilläggstid. Det var en av VM:s allra mest oväntade skrällar hittills, speciellt med tanke på att Schweiz var överlägsna spelmässigt. Med världsspelare som Granit Xhaka och Breen Embolo går nationen in som knappa favoriter mot Bosnien – Herzegovina.
Bosniens kryss kom i en tajt premiärmatch mot hemmanationen Kanada. Att Bosnien spelar VM-slutspel i sommar är tack vare den oväntade playoff-segern mot Italien efter en rafflande straffläggning.
Schweiz: truppstatus och förväntade startelvor
Schweiz förväntas använda sin typiska 4-3-3-formation, med fokus på en solid defensiv och kreativitet i mitten. Deras spelstil har varit konsekvent, vilket har lett till deras nuvarande ledning i gruppen.
- Schweiz Förväntad startelva (4-3-3): – Gregor Kobel – Denis Zakaria – Nico Elvedi – Manuel Akanji – Ricardo Rodriguez – Michel Aebischer – Granit Xhaka – Remo Freuler – Dan Ndoye – Breel Embolo – Ruben Vargas
- Schweiz skador och avstängningar: Inga rapporterade skador eller avstängningar.
Bosnien-Hercegovina: truppstatus och förväntade startelvor
Bosnien-Hercegovina har en stark trupp trots några skador. De kommer att behöva anpassa sin taktik för att hantera dessa utmaningar, men de har visat tidigare att de kan övervinna motgångar.
- Bosnien-Hercegovina Förväntad startelva (4-4-2): – Nikola Vasilj – Amar Dedic – Nikola Katic – Tarik Muharemovic – Sead Kolasinac – Esmir Bajraktarevic – Ivan Basic – Benjamin Tahirovic – Amar Memic – Ermedin Demirovic – Jovo Lukic
- Bosnien-Hercegovina skador och avstängningar: Adrian Leon Barisic, Anel Ahmedhodzic, Hidajet Hankic, Osman Hadžikić, Nidal Celik (meniskskada).
✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.
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