TV-guide: Var man kan se Schweiz – Bosnien-Hercegovina

Schweiz ställs mot Bosnien i VM.

Klockan 21.00 börjar matchen på SoFi Stadium.

Här är allt du behöver veta inför.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Den kommande matchen mellan Schweiz och Bosnien-Hercegovina i fotbolls-VM 2026 lovar att bli en spännande uppgörelse. Schweiz, som för närvarande leder grupp B, har visat god form med en rad stabila prestationer. De står inför ett tufft motstånd i Bosnien-Hercegovina, som också har visat sig vara en stark utmanare. Med tanke på båda lagens senaste resultat och deras nuvarande tabellpositioner, är denna match avgörande för deras fortsatta framgång i turneringen.

Schweiz – Bosnien-Hercegovina: När och var?

Stad : Los Angeles

: Los Angeles Stadion : SoFi Stadium

: SoFi Stadium Datum: 18 juni 2026

18 juni 2026 Tid: 21:00 svensk tid

Matchen spelas på den ikoniska SoFi Stadium i Los Angeles, en av de mest moderna arenorna i USA. Den 18 juni kl. 21:00 svensk tid kommer dessa två lag att mötas på planen.

Schweiz – Bosnien-Hercegovina: På vilken TV-kanal?

Kanal: TV4

TV4 Sändningstid: 21:00 svensk tid

I Sverige kan du följa matchen mellan Schweiz och Bosnien-Hercegovina på TV4. För dem som föredrar att streama matchen online, är TV4 Play Sport ett utmärkt alternativ.

Schweiz – Bosnien Herzegovina: Vad kan man förvänta sig?

Denna match är inte bara viktig för att positionera sig i gruppen utan också för att visa upp några av lagens bästa talanger. Schweiz, med sin starka defensiv och kreativa mittfält, ser ut att fortsätta sin goda form. Å andra sidan har Bosnien-Hercegovina några skador att ta hänsyn till, men de har ändå en konkurrenskraftig trupp.



Efter den första gruppspelsomågngen står samtliga lag på en poäng. Schweiz chockades av Qatar – som kvitterade sent på tilläggstid. Det var en av VM:s allra mest oväntade skrällar hittills, speciellt med tanke på att Schweiz var överlägsna spelmässigt. Med världsspelare som Granit Xhaka och Breen Embolo går nationen in som knappa favoriter mot Bosnien – Herzegovina.



Bosniens kryss kom i en tajt premiärmatch mot hemmanationen Kanada. Att Bosnien spelar VM-slutspel i sommar är tack vare den oväntade playoff-segern mot Italien efter en rafflande straffläggning.

Schweiz: truppstatus och förväntade startelvor

Schweiz förväntas använda sin typiska 4-3-3-formation, med fokus på en solid defensiv och kreativitet i mitten. Deras spelstil har varit konsekvent, vilket har lett till deras nuvarande ledning i gruppen.

Schweiz Förväntad startelva ( 4-3-3) : – Gregor Kobel – Denis Zakaria – Nico Elvedi – Manuel Akanji – Ricardo Rodriguez – Michel Aebischer – Granit Xhaka – Remo Freuler – Dan Ndoye – Breel Embolo – Ruben Vargas

( : – Gregor Kobel – Denis Zakaria – Nico Elvedi – Manuel Akanji – Ricardo Rodriguez – Michel Aebischer – Granit Xhaka – Remo Freuler – Dan Ndoye – Breel Embolo – Ruben Vargas Schweiz skador och avstängningar: Inga rapporterade skador eller avstängningar.

Bosnien-Hercegovina: truppstatus och förväntade startelvor

Bosnien-Hercegovina har en stark trupp trots några skador. De kommer att behöva anpassa sin taktik för att hantera dessa utmaningar, men de har visat tidigare att de kan övervinna motgångar.

Bosnien-Hercegovina Förväntad startelva (4-4-2): – Nikola Vasilj – Amar Dedic – Nikola Katic – Tarik Muharemovic – Sead Kolasinac – Esmir Bajraktarevic – Ivan Basic – Benjamin Tahirovic – Amar Memic – Ermedin Demirovic – Jovo Lukic



– Nikola Vasilj – Amar Dedic – Nikola Katic – Tarik Muharemovic – Sead Kolasinac – Esmir Bajraktarevic – Ivan Basic – Benjamin Tahirovic – Amar Memic – Ermedin Demirovic – Jovo Lukic Bosnien-Hercegovina skador och avstängningar: Adrian Leon Barisic, Anel Ahmedhodzic, Hidajet Hankic, Osman Hadžikić, Nidal Celik (meniskskada).

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.