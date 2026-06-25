TV: Så bör Sverige ställa upp mot Japan

Sverige åkte på en rejäl plump mot Nederländerna.

Nu vill FotbollDirekts Mattias Eckerman se en förändring i elvan inför rysaren mot Japan.

– Kanske en liten ruckning i balansen, säger Eckerman i VM Direkt.

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Foto: Bildbyrån

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Det blev en tung förlust för det svenska landslaget när Nederländerna stod för motståndet. Under natten till fredagen spelar Blågult sin sista och avgörande gruppspelsmatch mot Japan.

I VM Direkt-studion lyfter Mattias Eckerman flera förändringar han vill se inför rysaren mot japanerna.

– Vi kanske inte ska byta ut halva laget, trots att hela laget var katastrofalt senast. Om jag får börja här skulle jag plocka bort Benjamin Nygren från den här startelvan, han har spelat sig ur den. Det är ingen dålig fotbollsspelare, men det finns ingen plats för honom i Potters lag med resterande spelare på planen, säger Eckerman i VM Direkt och fortsätter:

– Benjamin Nygren ut, och då ser jag gärna Mattias Svanberg i den positionen i stället. Kanske en liten ruckning i balansen med två ”åttor” i Ayari och Svanberg, och sedan en renodlad ”sexa” i Karlström.

Studion oeniga

Förutom skiftet på mittfältet vill Eckerman se Anthony Elanga från start i stället för Alexander Bernhardsson.

– Vi lät honom (Elanga) springa mot mål med fart och då kan inte ens Micky van de Ven hinna med. Det finns sådana enorma spetskvaliteter där och vi måste använda spelare som är i form för att vinna fotbollsmatcher. Om Isak dessutom vill droppa ner i en mer kreativ roll kan han servera både Gyökeres och Elanga.

Studiokollegan Fredrik de Ron är dock skeptisk till ett byte mellan Bernhardsson och Elanga.

– Om syftet är att Sverige behöver bli mer defensivt stabilt, då kan du inte spela Elanga som wingback. Han är jättebra offensivt och har enorma kvaliteter, men det är ingen defensiv spelare.

Foto: Bildbyrån

Vill behålla backlinjen

En del av laget som varken Eckerman eller de Ron vill se en förändring i är försvaret.

– Allt det förutsätter att spelarna står för en, om inte maxprestation, åtminstone en avsevärt bättre prestation än vad de gjorde senast. Någon måste helt enkelt styra i det där försvaret och vi utser ”Vigge” (Victor Nilsson Lindelöf) till att göra det. I övrigt vill jag att den trebackslinjen ska vara intakt, säger Eckerman.

De Ron instämmer:

– Jag håller helt med om att den trebackslinjen bör vara intakt. Det finns ingen anledning att drabbas av panik nu och byta ut de spelare som har spelat mest tillsammans. Även om man såklart alltid kan argumentera för en Starfelt, avslutar han.

Matchen mellan Sverige och Japan startar klockan 01:00, fredagen den 26 juni, på AT&T Stadium i Arlington, Texas.