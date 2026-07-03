Tyska beskedet: Ska kontakta Jürgen Klopp

Julian Nagelsmann är ett minne blott.

Nu meddelar det tyska fotbollförbundet (DFB) att man ska kontakta Jürgen Klopp, 59.

”Han har redan aviserat att han är villig att ta över uppdraget”, skriver DFB.

Jürgen Klopp. Foto: Alamy

Superfiasko i VM 2026 och under fredagen stod det till sist klart att den tyska förbundskaptenen Julian Nagelsmann, 38, avgår från sin post efter massiv kritik. Ersättaren? Han kan heta Jürgen Klopp.

Samtidigt som det tyska fotbollförbundet DFB meddelar att Nagelsmann försvinner kommer ett tydligt besked om att den tidigare Liverpool-tränaren, och nuvarande globala fotbollschefen för Red Bull-koncernen, kommer att kontaktas angående att ta över jobbet.

”DFB-ledningen kommer nu att kontakta Jürgen Klopp. Han har redan aviserat att han är villig att ta över uppdraget”, skriver det tyska förbundet.

Klopp är redo

Och även Klopp själv verkar vara sugen på en liknande lösning. Enligt uppgifter från journalisten Ben Jacobs tidigare under fredagen ska den 59-åriga tränaren vara öppen för att ta jobbet som ny tysk förbundskapten.