Tyske stjärnan missar resten av VM

Nico Schlotterbeck skadade sig mot Elfenbenskusten.

Nu missat tysken resten av VM.

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Det var i gruppmatchen mot Elfenbenskusten som Tysklands mittbacksgigant Nico Schlotterbeck ådrog sig en skada. Tysken hade fått sitt inre ledband avslitet i knät.

Enligt Sky Sports kommer Schlotterbeck att bli borta i sex till åtta veckor vilket innebär att han missar resten av VM.

– ”Schlotti” kommer att bli en stor saknad för oss på planen, sa förbundskaptenen Julian Nagelsmann när mardrömmen var ett faktum.

Tyskland har inlett VM med två segrar och ställs härnäst mot Ecuador.