Tyskland – Paraguay: Truppnyheter och förväntade startelvor
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Sextondelsfinalerna i VM 2026 är här.
I kväll ställs Tyskland mot uppstickaren Paraguay.
Här är de senaste nyheterna om trupperna och förväntade startelvor.
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En av turneringens favoriter, Tyskland, ställs mot underdogen Paraguay i en avgörande sextondelsfinal. Matchen präglas av tyskarnas offensiva stjärnglans mot paraguayanernas defensiva disciplin, och lagens förutsättningar påverkas av några viktiga truppförändringar. Här är de senaste nyheterna och de förväntade startelvorna.
Tyskland: Status i truppen och förväntad startelva
Tyskland kommer till matchen med ett nästintill ordinarie manskap, vilket ger förbundskapten Julian Nagelsmann goda förutsättningar att formera sitt lag. Nyckelspelarna är redo för spel.
Den enda större frånvaron är mittbacken Nico Schlotterbeck som är borta från turneringen med en fotledsskada. Han förväntas ersättas av Antonio Rüdiger. Glädjande för tyskarna är att vänsterbacken Nathaniel Brown är tillbaka från sin ljumskskada och väntas starta.
Emre Can
cruciate-ligament-injury
Mid November 2026
Serge Gnabry
thigh-injury
Mid July 2026
Lennart Karl
muscle-injury
Early July 2026
Nico Schlotterbeck
ligament-injury
Late August 2026
Tyskland förväntad startelva (4-2-3-1): Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown – Pavlovic, Nmecha – Sane, Musiala, Wirtz – Havertz.
Denna uppställning maximerar Tysklands offensiva kreativitet, där Jamal Musiala och Florian Wirtz får fria roller bakom anfallaren Kai Havertz. Deras förmåga att skapa chanser blir avgörande för att bryta ner Paraguays försvar.
Paraguay: Status i truppen och förväntad startelva
För Paraguay är situationen mer bekymmersam, med ett par tunga avbräck som försvårar en redan tuff uppgift. Laget tvingas till förändringar på centrala positioner.
Det största tappet är att mittfältaren Diego Gomez är avstängd efter att ha samlat på sig för många gula kort. Dessutom är försvarsklippan Omar Alderete ett stort frågetecken på grund av en knäskada. En positiv nyhet är dock att stjärnan Miguel Almiron är tillbaka från sin avstängning och redo för spel.
Santiago Arzamendia
cruciate-ligament-injury
Late August 2026
Adam Bareiro
muscle-injury
A few weeks
Omar Alderete
knee-injury
About 1-2 weeks
César Olmedo
knee-injury
Unknown
Diego Gomez
yellow-cards
After suspension
Paraguay förväntad startelva (5-3-2): Gill – Maidana, Alderete, G. Gomez, Velazquez, Caceres – Almiron, Cubas, Galarza – Avalos, Enciso.
Formationen signalerar en tydlig defensiv matchplan. Med fem försvarare och tre centrala mittfältare kommer Paraguay att fokusera på att stänga ytor. Almirons snabbhet på kontringar blir lagets främsta offensiva vapen.
✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.
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