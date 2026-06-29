Tyskland – Paraguay: Truppnyheter och förväntade startelvor

Sextondelsfinalerna i VM 2026 är här.

I kväll ställs Tyskland mot uppstickaren Paraguay.

Här är de senaste nyheterna om trupperna och förväntade startelvor.

Tysklands Nico Schlotterbeck. Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

En av turneringens favoriter, Tyskland, ställs mot underdogen Paraguay i en avgörande sextondelsfinal. Matchen präglas av tyskarnas offensiva stjärnglans mot paraguayanernas defensiva disciplin, och lagens förutsättningar påverkas av några viktiga truppförändringar. Här är de senaste nyheterna och de förväntade startelvorna.

Tyskland: Status i truppen och förväntad startelva

Tyskland kommer till matchen med ett nästintill ordinarie manskap, vilket ger förbundskapten Julian Nagelsmann goda förutsättningar att formera sitt lag. Nyckelspelarna är redo för spel.

Den enda större frånvaron är mittbacken Nico Schlotterbeck som är borta från turneringen med en fotledsskada. Han förväntas ersättas av Antonio Rüdiger. Glädjande för tyskarna är att vänsterbacken Nathaniel Brown är tillbaka från sin ljumskskada och väntas starta.

Skador och avstängningar Tyskland Spelare Lämna tillbaka Emre Can cruciate-ligament-injury Mid November 2026 Serge Gnabry thigh-injury Mid July 2026 Lennart Karl muscle-injury Early July 2026 Nico Schlotterbeck ligament-injury Late August 2026

Tyskland förväntad startelva (4-2-3-1): Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown – Pavlovic, Nmecha – Sane, Musiala, Wirtz – Havertz.

Denna uppställning maximerar Tysklands offensiva kreativitet, där Jamal Musiala och Florian Wirtz får fria roller bakom anfallaren Kai Havertz. Deras förmåga att skapa chanser blir avgörande för att bryta ner Paraguays försvar.

Paraguay: Status i truppen och förväntad startelva

För Paraguay är situationen mer bekymmersam, med ett par tunga avbräck som försvårar en redan tuff uppgift. Laget tvingas till förändringar på centrala positioner.

Det största tappet är att mittfältaren Diego Gomez är avstängd efter att ha samlat på sig för många gula kort. Dessutom är försvarsklippan Omar Alderete ett stort frågetecken på grund av en knäskada. En positiv nyhet är dock att stjärnan Miguel Almiron är tillbaka från sin avstängning och redo för spel.

Skador och avstängningar Paraguay Spelare Lämna tillbaka Santiago Arzamendia cruciate-ligament-injury Late August 2026 Adam Bareiro muscle-injury A few weeks Omar Alderete knee-injury About 1-2 weeks César Olmedo knee-injury Unknown Diego Gomez yellow-cards After suspension

Paraguay förväntad startelva (5-3-2): Gill – Maidana, Alderete, G. Gomez, Velazquez, Caceres – Almiron, Cubas, Galarza – Avalos, Enciso.

Formationen signalerar en tydlig defensiv matchplan. Med fem försvarare och tre centrala mittfältare kommer Paraguay att fokusera på att stänga ytor. Almirons snabbhet på kontringar blir lagets främsta offensiva vapen.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.