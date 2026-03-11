Ukrainas nya bakslag – veteran kan missa mötet mot Sverige

Ukraina saknar flera tongivande spelare inför den avgörande matchen mot Sverige.

Nu ser även veteranen Mykola Matvijenko ut att vara borta från spel, enligt ukrainska medier.

Foto: Alamy

Blågult har tappat många spelare till följd av skador. Detsamma går att säga om de kommande svenska motståndarna, Ukraina. Stjärnduon Oleksandr Zinchenko och Artem Dovbyk är skadade, samtidigt som Ruslan Malinovskyi och Yukhym Konoplya är avstängda mot Sverige.

Nu ser Ukrainas förbundskapten Serhij Rebrov ut att behöva skriva in ytterligare två namn på frånvarolistan.

Enligt TaToTake går Mykola Matvijenko och Arsenij Batagov en kamp mot klockan för att kunna medverka i den avgörande play off-matchen om två veckor. Båda spelarna lever i dag med skadekänningar.

Mykola Matvijenko spelar till vardags i Shakhtar Donetsk och har gjort 82 landskamper för det ukrainska landslaget. Arsenij Batagov väntar fortfarande på sin landslagsdebut. Trabzonspor-spelaren togs ut i den senaste landslagstruppen men tvingades lämna laget till följd av en skada.

Graham Potter tar ut truppen till mötet med Ukraina den 18 mars. Matchen spelas i Valencia den 26 mars. Vinnaren kommer ställas mot antingen Polen eller Albanien i ett avgörande möte om en plats i sommarens fotbolls-VM.