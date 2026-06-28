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United-spelaren ut på bår – befarad korsbandsskada

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Jakob Bergelv
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Manuel Ugarte bars ut på bår mot Spanien.
Enligt uppgifter kan det handla om en korsbandsskada.

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I samband med Uruguays förlustmatch mot Spanien drog Manuel Ugarte en skada, kort inan spanjorerna gjorde segermålet.

Nu befaras skadan vara allvarlig. Enligt El Observador, som hänvisar till källor i Uruguays förbund, har mittfältaren genomgått en magnetröntgen och det bevaras att det rör sig om en korsbandsskada.

Detta kan innebära att Ugarte, till vardags i Manchester United, kommer att vara borta i uppemot ett år.

I och med försluten mot Spanien blev de tvåfaldigt världsmästarna Uruguay utslagna ur VM.

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