Uppgifter: Ancelotti skriver nytt avtal – får rekordlön

Carlo Ancelotti förlänger med det brasilianska landslaget.

Hans nya avtal sträcker sig till 2030.

Det rapporterar ESPN.

Carlo Ancelotti tog över det brasilianska landslaget för snart ett år sedan. Till sommaren väntar VM-slutspelet för landet men redan nu väntas förbundskaptenen bli kvar längre.

Enligt ESPN förlänger Ancelotti med Brasilien där ett nytt avtal till 2030 väntar på att bli undertecknat.

Det nya avtalet innefattar en lön på 10 miljoner euro, motsvarande 108 miljoner kronor, i årslön. Det gör honom inte bara till den bäst betalda förbundskaptenen i världen, utan den bäst betalda förbundskaptenen någonsin, rapporterar ESPN.

Ancelotti har ansvarat för Brasilien i tio matcher med fem vinster, två oavgjorda och tre förluster.