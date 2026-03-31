Uppgifter: Bardghji och Johansson utanför truppen

Just nu är Herman Johansson och Roony Bardghji utanför den blågula matchtruppen, enligt Uefas hemsida.

I kväll spelar Sverige mot Polen i en ödesmatch där vinnaren får en plats i sommarens VM.

Uefa har under tisdagsmorgonen släppt matchtruppen och då saknas två svenska spelare. Nu saknas Herman Johansson, som startade mot Ukraina samt Barcelonas Roony Bardghji. Båda dessa spelare är alltså utanför Graham Potters trupp.

Landslagschef Stefan Pettersson bekräftar för Fotbollskanalen att man lämnar in en lista med matchtruppen till Uefa men Pettersson säger att man kan ändra den fram till 90 minuter innan avspark.

Elliot Stroud, Williot Swedberg och Gustav Lundgren utanför den svenska matchtruppen senast men ska vara inskrivna nu.

Hammarbys Victor Eriksson har anslutit efter att Isak Hien och Eric Smith behövt lämna.