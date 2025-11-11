Uppgifter: Benjamin Sesko missar matchen mot Sverige

Sloveniens största hot kommer inte att spela mot Sverige.

Detta då Benjamin Sesko har lämnat återbud, vilket slovenska Delo skriver.

Foto: Alamy

Under tisdagen nästa vecka ställs Sverige mot Slovenien i den sista gruppspelsmatchen i VM-kvalet. Då kommer bortalaget att få klara sig utan sin största stjärna.

Detta skriver slovenska Delo som menar att Manchester Uniteds anfallare Benjamin Sesko tvingas att lämna återbud. Enligt tidningen har ”The Red Devils” meddelat det slovenska förbundet att Sesko inte är tillgänglig.

Under måndagen var Sloveniens förbundskapten, Matjaž Kek, kritisk mot hur United har hanterat situationen kring anfallarens tillgänglighet för sitt landslag.

– Det är en väldigt stor klubb, men Slovenien förtjänar den största av respekt. Det är speciellt att spela för landslaget, sa Kek enligt Delo och fortsatte:

– Vi har inte fått en officiell förklaring, inga medicinska dokument, vilka vi väldigt gärna hade velat se eftersom vi har en expert på området på vårt högkvarter. Jag är i kontakt med ”Beni” (Sesko), så klart, och har en del inofficiell information. Men jag kan inte kommentera eftersom Manchester inte kommunicerat någonting offentligt.

Matchen mellan Sverige och Slovenien har avspark klockan 20.45. Innan dess ska Blågult gästa Schweiz borta, vilket sker under lördagskvällen.



