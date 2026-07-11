Uppgifter: Englands oväntade drag mot Norge

England har haft skadeproblem på högerbackspositionen.

Enligt uppgifter väljer Thomas Tuchel att starta med mittbacken (!) Ezri Konsa.

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England ställs mot Norge i VM-kvartsfinal under lördagskvällen. Genom hela turneringen har ”Three Lions” haft skadebekymmer på just en position. Högerback.

Den ordinarie på positionen Reece James har dragits med skador sedan gruppspelet. Samtidigt är Jarell Quansah avstängd och kan inte spela matchen.

Enligt ansedda The Athletic kommer England att starta med Aston Villa-försvararen Ezri Konsa, som till vardags spelar mittback, ute till höger. Samtidigt väntas John Stones starta i mittlåset.

The Athletic rapporterar dessutom att Noni Madueke startar som ytter i stället för Bukayo Saka.

Matchen startar 23:00.