Uppgifter: Flaggor förbjuds i Englands VM-premiär
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England ställs mot Kroatien i sin VM-premiär.
Då förbjuds supportarna att hänga flaggor över vissa delar av arenan.
Detta uppger The Telegraph.
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Den engelska flaggan brukar täcka majoriteten av de arenor där England spelar mästerskapsfotboll. När landslaget tar emot Kroatien i Dallas kommer det se desto skralare ut på läktaren.
Enligt uppgifter till The Telegraph kommer supportarna på plats endast tillåtas hänga flaggor längts ner på vardera kortsida. I övrigt kommer det vara förbjudet, då det riskerar att täcka LED-skärmarna som sträcker sig runt AT&T Stadium.
Men det är inte bara engelsmännen som har påverkats av arenans lysande skärmar. Även de nederländska fansen ska ha utryckt sitt missnöje med regleringarna under sin match mot Japan i Dallas.
Enligt Fifas regler är ”små flaggor, banderoller och affischer gjorda på brandsäkert material” tillåtna på arenorna. Däremot måste större föremål, som flaggor, banderoller och instrument, godkännas i förtid.
Det här är inte första gången som flaggor blivit en källa till konflikt under mästerskapet i Nordamerika. Under Irans match mot Nya Zeeland syntes den tidigare iranska flaggan på läktaren, trots att den förbjudits av Fifa.
Sverige kommer spela sin avslutande gruppspelsmatch mot Japan på AT&T Stadium i Dallas.
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