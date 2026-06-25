Uppgifter: Flera skrällar i Sveriges elva mot Japan

Sverige kan testa en ny formation i ödesmatchen mot Japan.

Elliot Stroud och Anthony Elanga kan starta, enligt uppgifter.

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Sverige ställs mot Japan i den sista gruppspelsmatchen i VM. Då kan förbundskapten Graham Potter göra flera rockader i startelvan.

Fotbollskanalen rapporterar att Elliot Stroud startar som vänsterback samtidigt som Gabriel Gudmundsson ingår i backlinjen. Det kan i sin tur öppna upp för att lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf kliver upp i mittfältet.

En anna förändring sägs vara att Anthony Elanga startar i offensive tillsammans med Viktor Gyökeres och Alexander Isak.

Fotbollskanalen uppger att Blågult tränat på ett 5-2-3-system.

Matchen startar klockan 01:00, fredagen den 26 juni, på AT&T Stadium.