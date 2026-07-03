Uppgifter: Hien missar Blågults Nations League-matcher

Isak Hien väntas bli borta till oktober.

Då missar han fyra av Sveriges Nations League-matcher i höst.

Det rapporterar Corriere Bergamo.

Isak Hien. Foto: Bildbyrån

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Den svenska mittbacken Isak Hien fick lämna planen mot Japan skadad och reste till Finland kort därefter för att genomgå en operation i vänster lår.

”En dröm som blivit verklighet, men som tyvärr avslutas i förtid för min del”, skrev han på Instagram.

Isak Hien får medicinsk behandling. Foto: Bildbyrån

Exakt hur länge 27-åringen blir borta är oklart. Det har tidigare rapporterats om att Hiens skada kommer att hålla honom borta från spel i två månader, men enligt nya uppgifter kan skadefrånvaron bli längre än så.

Så länge blir Hien borta

Det är italienska Corriere Bergamo som rapporterar att Hien väntas göra comeback efter landslagsuppehållet i oktober. Det skulle i sådana fall innebära att mittbacken missar fyra landskamper för Sverige i Nations League-spelet; Rumänien och Polen på hemmaplan, och Bosnien-Hercegovina och Rumänien på bortaplan.

”Blågult” inleder Nations League hemma mot Rumänien den 25 september.