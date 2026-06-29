Uppgifter: Så länge blir Isak Hien borta

Isak Hien lämnar VM.

Enligt uppgifter blir svensken borta i månader.

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Isak Hien fick ett abrupt slut på sin VM-resa. Den svenska mittbacken skadade sig mot Japan och senare stod det klart att han missar resten av mästerskapet.

”En dröm som blivit verklighet, men som tyvärr avslutas i förtid för min del”, skrev han på Instagram.

Enligt SportItalia kommer Hiens skada i vänster lår hålla honom borta i drygt två månader. I samband med Hiens smäll ska Atalantas intresse för Mario Gila intensifierats. Mittbacken sitter på ett utgående avtal med Lazio och kan bli en tänkbar ersättning till den skadade svensken.

Hien uppges vara tillbaka i slutet av augusti.