Hiens ord efter skadan: ”En dröm som avslutas”

Isak Hiens VM är över.

Nu bryter svensken tystnaden efter den förödande skadan.

”En dröm som blivit verklighet, men som tyvärr avslutas i förtid för min del”, skriver han på Instagram.

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Det var i Sveriges match mot Japan som Isak Hien tvingades bryta på grund av skada. Under lördagen bekräftade Blågult att mittbacken lämnar VM.

Nu bryter landslagsbacken tystnaden.

”En dröm som blivit verklighet, men som tyvärr avslutas i förtid för min del”, skriver Hien på Instagram.

27-åringen passar samtidigt på att tacka de svenska fansen, landslaget och familj.

”Tack till alla svenska supportrar där ute som stöttat oss sedan dag ett – ni är helt otroliga. Stort tack till grabbarna i laget och alla i och runt landslaget för den bästa upplevelsen man kan få som fotbollsspelare. Till min familj och mina nära vänner, som finns där i både med- och motgång, har jag inga ord för hur tacksam jag är. Framåt Sverige! I’ll be back”, avslutar han.

Isak Hien spelade samtliga matcher i gruppspelet för Sverige. Svensken har gjort totalt 32 landskamper för Blågult.

Härnäst väntar sextondelsfinal mot Frankrike för Sverige. Matchen spelas på tisdag, den 30 juni klockan 23:00.