Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Isak kan hinna till VM-playoff – hoppet lever

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Alexander Isak har opererats för en vadbensfraktur.
Enligt The Athletic tror Liverpool att svensken kan vara tillbaka i spel redan i mars – vilket öppnar för spel i Sveriges VM-playoff.

Foto: Bildbyrån


Alexander Isak ådrog sig en vadbensfraktur och en fotledsskada i samband med Liverpools match mot Tottenham före jul. Svensken har genomgått en lyckad operation men blir borta i några månader, enligt tränaren Arne Slot.

Någon exakt tidsplan har dock saknats. Men enligt The Athletic-journalisten James Pearce finns det inom Liverpool en förhoppning om att Isak kan vara tillbaka i spel redan i mars. Uppgiften nämns i samband med en genomgång av Liverpools offensiva alternativ under Isaks skadefrånvaro.

Om prognosen stämmer kan det även få stor betydelse för det svenska landslaget. Sverige spelar VM-playoff-semifinal mot Ukraina den 26 mars, med en eventuell final mot Polen eller Albanien den 31 mars.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt