Uppgifter: Isak kan hinna till VM-playoff – hoppet lever

Alexander Isak har opererats för en vadbensfraktur.

Enligt The Athletic tror Liverpool att svensken kan vara tillbaka i spel redan i mars – vilket öppnar för spel i Sveriges VM-playoff.

Foto: Bildbyrån



Alexander Isak ådrog sig en vadbensfraktur och en fotledsskada i samband med Liverpools match mot Tottenham före jul. Svensken har genomgått en lyckad operation men blir borta i några månader, enligt tränaren Arne Slot.

Någon exakt tidsplan har dock saknats. Men enligt The Athletic-journalisten James Pearce finns det inom Liverpool en förhoppning om att Isak kan vara tillbaka i spel redan i mars. Uppgiften nämns i samband med en genomgång av Liverpools offensiva alternativ under Isaks skadefrånvaro.

Om prognosen stämmer kan det även få stor betydelse för det svenska landslaget. Sverige spelar VM-playoff-semifinal mot Ukraina den 26 mars, med en eventuell final mot Polen eller Albanien den 31 mars.



