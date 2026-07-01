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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Jürgen Klopp kan ta över Tyskland

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Tyskland åkte ur VM mot Paraguay.
Nu hänger förbundskaptenen Julian Nagelsmann löst.
38-åringen kan ersättas av Jürgen Klopp, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

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Tyskland är utslaget ur VM. Efter en sextondelsfinal mot Paraguay tog det slut. Flera medier har rapporterar att förbundskaptenen Julian Nagelsmann hänger löst.

Enligt den tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg har Nagelsmann ingen garanterad framtid i det tyska landslaget och beslut väntas tas av förbundsledningen.

Plettenberg uppger att om Nagelsmann lämnar kan den förre Liverpool-tränaren Jürgen Klopp bli aktuell att ersätta.

Klopp jobbar för närvarande som global fotbollschef i Red Bull-koncernen. 59-åringen har tidigare berättat att han kan tänka sig ta över det tyska landslaget.

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