Uppgifter: Marcus Thuram kan missa matchen mot Sverige

Marcus Thuram kan missa sextondelsfinalen mot Sverige.

Anfallaren missade söndagens träning enligt franska medier.

Foto: Bildbyrån

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Enligt L’Eqiupe missade Inter-stjärnan, Marcus Thuram, söndagens träning med Frankrike.

Anfallaren höll till i gymmet och cyklade när övriga laget tränade, och sägs ha problem med en vad.

Även om Thuram hade varit 100 procent redo hade det inte varit säkert huruvida han hade fått speltid mot Sverige.

Han står noterad för 35 landskamper.