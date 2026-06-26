Uppgifter: Norge spelar med reserver mot Frankrike

Norge möter Frankrike i den sista gruppspelsmatchen i VM.

Då uppges det norska landslaget bänka flera stjärnor.

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I kväll kommer Sveriges motstånd i sextondelsfinalen att fastställas. Frankrike möter Norge i den sista och avgörande gruppspelsmatchen. Om fransmännen kryssar eller vinner talar allt för att Blågult ställs mot dem.

Inför matchen mot Frankrike rapporterar TV2 och NRK att Norge kommer att byta ut hela sitt lag från de två tidigare matcherna. Det innebär att stjärnor som Martin Ødegaard och Erling Braut Haaland kommer att bänkas.

Norska TV2 uppger att att Nroge ställer upp med följande elva: Egil Selvik – Fredrik Aursnes, Leo Østigård, Henrik Falchener, Fredrik Bjørkan – Thelo Aasgaard, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt – Oscar Bobb, Jørgen Strand Larsen og Andreas Schjelderup.

Matchen mellan Frankrike och Norge startar klockan 21:00.