Uppgifter: Ny oro kring Holm – kan missa VM-playoff

Skadan på Emil Holm drar ut på tiden.

Nu väntar nya besked mitt inför Sveriges kommande samling när han ska genomgå en ny medicinsk undersökning.

Foto: Bildbyrån



Emil Holm är fortfarande inte tillbaka i spel efter den vadskada han ådrog sig i mötet med Inter i februari.

Från början pekade prognosen på omkring en månads frånvaro, men enligt nya uppgifter, som Fotbollskanalen var först med att rapportera om, dröjer comebacken. Juventus planerar nu en ny medicinsk undersökning inom de närmaste dagarna för att få en tydligare bild av när högerbacken kan vara tillbaka.

Situationen skapar frågetecken inför landslagssamlingen. Förbundskapten Graham Potter presenterar truppen under morgondagen (onsdag). Det är där med osäkert om Holm kommer att finnas med när Sverige ställs mot Ukraina i VM-playoffet 26:e mars.



