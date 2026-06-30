Sverige ställs mot Frankrike i VM-sextondel.

Då väntas ”Les Bleus” göra tre förändringar i startelvan.

Enligt Sports Illustrated är bland annat William Saliba tillbaka.

William Saliba. Foto: Alamy

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Det är en brutal uppförsbacke för det svenska landslaget som under tisdagskvällen (natten mot onsdag) ska ta sig ann förhandsfavoriten Frankrike i sextondelsfinal i VM 2026. ”Les Bleus” har vunnit samtliga matcher i VM-gruppspelet och öst in mål medan Sverige har blandat och givit under inledningen av mästerskapet.

Enligt den amerikanska tidningen Sports Illustrated väntas Frankrike göra flera förändringar i startelvan mot Sverige jämfört med den sista gruppspelsmatchen mot Norge. Enligt uppgifterna väntas Milan-mittfältaren Adrien Rabiot ersätta Manu Koné på det centrala mittfältet och försvarsgiganten William Saliba sägs vara tillbaka efter skadeproblematiken. Han väntas ersätta Maxence Lacroix som spelade mot Norge.

Även vänsterbacken Théo Hernandez sägs ersättas i startelvan till förmån för Aston Villa-spelaren Lucas Digne.

Matchen mellan Frankrike och Sverige startar klockan 23:00 under tisdagskvällen (svensk tid).

Så startar Frankrike mot Sverige, enligt Sports Illustrated:

Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouameni, Rabiot – Dembele, Olise, Doue – Mbappe.